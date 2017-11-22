Москва, 22 ноября, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Так называемый Международный трибунал по бывшей Югославии — лишь репрессивная машина преследования сербов, не пожелавших покоряться оккупантам, уверен депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Михаил Евстафьев Генерал Ратко Младич во время переговоров в аэропорту Сараева. июнь 1993

В общей сложности МТБЮ признал бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича виновным по 10 из 11 пунктов, оправдав лишь по первому пункту обвинения в геноциде (в шести муниципалитетах Боснии и Герцеговины, БиГ) и признав виновным по второму пункту обвинения в геноциде (в Сребренице).

Генерал Младич скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Ему были предъявлены обвинения в геноциде, нарушении законов и обычаев войны и преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине. На рассмотрение его дела ушло 530 дней, в ходе которых было заслушано 377 свидетелей и представлено почти 10 тыс. вещественных доказательств.

«В будущем европейцы будут стыдиться МТБЮ, как гестапо», — полагает парламентарий.

При этом Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) так и не смог доказать вину сербского генерала Ратко Младича в геноциде боснийских мусульман и хорватов, можно быть уверенными, что остальные 10 пунктов обвинения фабриковались с особой тщательностью, указал он.

«Настоящими военными преступниками являются те силы и политики, что разожгли войну на территории бывшей Югославии, бомбили сербские города, снабжали деньгами и оружием прозападных боевиков. Все их имена хорошо известны. А Младич, Милошевич, Караджич, Шешель и другие сербские патриоты стали военнопленными победившей стороны. Кстати, Шешеля впоследствии полностью оправдали», — отметил Журавлёв в соцсети.

Защита бывшего командующего армии Республики Сербской (самопровозглашенного государства на сербских землях Боснии) Ратко Младича обжалует решение Международного трибунала по бывшей Югославии, который приговорил его к пожизненному заключению.