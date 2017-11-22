Белград, 22 ноября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. 22 ноября международный трибунал в Гааге по бывшей Югославии признал бывшего командира армии республики Сербской Ратко Младича виновным по 10 из 12 пунтов обвинения, в том числе и в геноциде в Сребреннице.

Evstafiev Ратко Младич

При этом вина Младича в убийстве мирного населения в шести других муниципалитетах Боснии не была доказана.

В 1996 году Младич наряду с другими руководителями Республики Сербской был обвинён Гаагским Международным трибуналом в совершении военных преступлений и геноциде в связи с осадой Сараева, а также в связи с резнёй в Сребренице. Генерал был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Выдача Младича была условием начала интеграции Сербии в ЕС.

В странах бывшей Югославии и других государствах приговор Младичу не прошел незамеченным, его прокомментировали представители власти стран и блока НАТО.

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал приговор Ратко Младичу.

«Надеюсь, что сегодняшнее решение поможет региону продвинуться дальше путем примирения», — сказал Столтенберг в заявлении, опубликованном на веб-сайте НАТО.

Столтенберг заявил также, что НАТО помогло «положить конец этой темной главе истории Европы».

Великобритания

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что приговор Ратко Младичу показывает, что «виновники гнусных преступлений не могут избежать правосудия».

Джонсон отметил, что решение Гаагского трибунала «не вернет тысячи людей, которые погибли, но продемонстрировать, что виновники этих страданий будут нести ответственность».

Он также назвал балканские войны 1990-х годов одним из самых «мрачных периодов истории Европы».

Босния и Герцеговина

Также поддержали приговор бывшему командующему армии боснийских сербов и в Боснии и Герцеговине. Представитель правительства Боснии и Герцеговины Бакир Изетбекович заявил, что «большинство сербов никогда не поддерживали действия Младича», пишет портал Kliks.

«Суд сделал так, что Младича будет помнить во всем мире как преступника. Я выражаю глубокое сочувствие жертвам совместного преступного предприятия, в котором Младич был преступником», — сказал Изетбегович, отметив, что он «преступник и трус».

Республика Сербская (Босния и Герцеговина)

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что «для сербского народа генерал Ратко Младич — герой и патриот».

Он сказал, что в Республике Сербской никто не верит в виновность генерала.

«Это не приговор ни для Республики Сербской, ни для сербского народа, ни для сербской армии. Это попытка нанести удар по всей нации», — заключил Додик.

Хорватия

В свою очередь президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что решение по делу Ратко Младича будет «частичным удовлетворением семей погибших». Она также выразила сожаление о том, что бывший командующий силами боснийских Сербов «не понес наказания за преступления, совершенные в Хорватии».

Черногория

Правительство Черногории и правящая партия ДПС пока никак не прокомментировали приговор Младичу. С заявлением с одобрением выступила лишь парламентская Боснийская партия Черногории.

Сербия

«Сегодня день ни для радости, ни для грусти, а для того, чтобы увидеть, какого будущего мы хотим. И мой призыв к гражданам Сербии, начать смотреть в будущее сегодня и подумать о том, где и как будут жить наши дети, каким образом нам сохранить мир и стабильность в регионе», — заявил президент Сербии Александр Вучич, выразив убеждение, что «у сербского общества есть силы двигаться вперёд».

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Тем временем руководство белградкого футбольного клуба «Партизан» призвало своих болельщиков на матче 23 ноября с командой из Берна Young Boys не упоминать имени Младича и не устраивать беспорядки. Руководство клуба заявило, что за это он может быть оштрафован и не сможет продолжить играть в УЕФА.