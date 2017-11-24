Белград, 24 ноября, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге был создан исключительно для осуждения сербов, и приговор генералу Ратку Младичу только подтверждает политику этого суда и западных стран в отношении Балкан за последние 25 лет. Об этом заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью аргентинскому изданию La Nación, текст которого приводит пресс-служба МИД Сербии.

Пая Йованович. Сербский Исход в 1690-х годах (Великое переселение сербов)

«Нет никаких сомнений в том, что Ратко Младич должен был быть осуждён за массовые убийства в Сребренице. Но как быть с тысячами сербов, которые были убиты во время войны? Как возможно, что никто не был осуждён за это в Гааге? Этот суд был создан только для того, чтобы судить сербов», — сказал Ивица Дачич.

Он подчеркнул, что Белград никогда не выступал против судебного разбирательства, однако Гаагский трибунал, который завершает свою работу в декабре, «не выполнил своей задачи принести мир народам, пострадавшим в результате войны».

«Суд работал только по жалобам против Сербии. До войны в Хорватии проживало 560 000 сербов, а сегодня их насчитывается 180 000. Что случилось с остальными? Они были изгнаны или убиты. В Сараево было 150 000 сербов, сегодня их осталось менее 10 000. В Приштине было более 40 000 сербов, сегодня их там менее 1000 человек. За пару недель до Сребреницы боснийцами были убиты тысячи сербов. Где виновники этих убийств?», — сказал Дачич.

Говоря о ситуации на Балканах в целом, глава МИД Сербии отметил, что отношения между народами в регионе должны основываться на общих интересах. «Не может быть стабильных отношений до тех пор, пока мы продолжаем искать, кто больше или меньше виноват. Но мы, почти через 20 лет после войны, всё ещё продолжаем эту дискуссию. В будущем мы надеемся создать единую экономическую зону, но пока мы ещё далеки от этого», — сказал он.

«Слово Балканы происходит от двух турецких слов: «бал» означает мёд и «кан» — означает кровь. Мы уже пролили достаточно крови, и теперь мы хотим только мёда», — отметил Ивица Дачич.

Читайте также:

После Гааги: Сербия, Хорватия, Босния

Виновные не наказаны — МИД России о приговоре Младичу

«Мы смотрим в будущее»: Официальный Белград о приговоре Ратко Младичу