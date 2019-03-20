Задержание во Франции сенатора Керимова
Россия «добралась» до киевского метро, Франция — до Керимова: Радио REGNUM
Североатлантический альянс призывает Сербию к сотрудничеству; Россию обвинили в торможении развития киевского метро; Керимову предъявили обвинение во Франции; Матвиенко назвала дату окончания «губернаторопада»; В Калмыкии врио главы назначен Бату Хасиков. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в...
20 марта 2019
Сенатору от Дагестана Сулейману Керимову предъявили обвинение во Франции
Прокуратура французской Ниццы приняла решение о новом расследовании уголовного дела, по которому ранее привлекался сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Его обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Накануне, 19 марта, состоялось заседание суда, в ходе...
20 марта 2019
Керимов вернулся к работе в Совете Федерации
Сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов, который вернулся из Франции в Россию после снятия с него обвинений, приступил к работе в Совете Федерации. Об этом сообщил его представитель в Совете Федерации Алексей Красовский телеканалу РБК. По его словам, ранее власти Франции официально...
3 июля 2018
«Суверенное дело страны»: Песков о возможном вступлении Македонии в НАТО
Возможное вступление Македонии в состав Североатлантического альянса (НАТО) является суверенным делом этой страны, заявил 29 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия дорожит добрыми отношениями с Македонией и заинтересована в их дальнейшем развитии. Что касается...
29 июня 2018
Статус сенатора Керимова в уголовном деле во Франции поменялся
Член Совета Федерации Сулейман Керимов (Дагестан), которому были предъявлены обвинения во Франции, из статуса обвиняемого переведен в статус ассистированного свидетеля. Иными словами, обвинения с Керимова в уклонении от уплаты налогов сняты частично. Об этом сегодня, 28 июня, заявил журналистам...
28 июня 2018
Во Франции сняты все обвинения с сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова
Французское правосудие отказалось от преследования члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Сенатор от Дагестана полностью избавился от всех обвинений. По словам его адвоката, «все обвинения сняты, претензий к нему нет», пишет «Интерфакс». Находящемуся под домашним арестом во Франции Керимову в...
28 июня 2018
Сенатор Сулейман Керимов выписан из госпиталя
Сенатор Сулейман Керимов выписан из госпиталя имени Вишневского, куда он был доставлен из-за сердечной аритмии, сообщил 7 мая начальник кардиохирургического центра больницы Александр Лищук. «У него были сложные нарушения ритма. Мы ему ритм полностью восстановили, и вчера он был выписан уже домой»...
7 мая 2018
Помощник Керимова сообщил условие возврата сенатора во Францию
Находящийся сейчас в госпитале Вишневского член Совета Федерации Сулейман Керимов сможет вернуться обратно во Францию в срок, если врачи разрешат ему перелет, сообщил 7 мая помощник сенатора Алексей Красовский. «Если врачи разрешат, то это одно, если будет угроза жизни, то он никуда не сможет...
7 мая 2018
Сенатора Керимова госпитализировали из-за проблем с сердцем
Сенатор Сулейман Керимов из-за проблем с сердцем был госпитализирован в госпиталь имени Вишневского. Об этом сообщил «Интерфаксу» помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский. «В субботу вечером (5 мая) почувствовал (Керимов) недомогание в области сердца, вызвали врача, —...
6 мая 2018
Доходы сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова выросли в 230 раз
Находящийся под следствием по коррупционному делу, возбужденному во Франции, сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов заработал в 2017 году 2 млрд 757 тыс. рублей. В декларации за 2016 год сумма дохода, указанная Керимовым, составляла 12 млн рублей. Таким образом, в течение прошедшего года...
16 апреля 2018
Керимов договорился о доле в банке «Возрождение» — СМИ
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов может получить контрольный пакет акций банка «Возрождение», о соответствующей договоренности пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, Керимов договорится о покупке банка «Возрождение» с братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми...
19 февраля 2018
Обвиняемый в отмывании денег сенатор Керимов вернулся из России во Францию
Член Совета Федерации от Дагестана и бизнесмен Сулейман Керимов, находящийся под следствием по обвинению в отмывании денег во Франции, вернулся в Ниццу после короткой поездки в Россию. Об этом 23 января сообщает агентство Reuters. Читайте также: Прокуратура Франции: Сенатор Керимов ввез в страну в...
23 января 2018
Дело Керимова: Во Франции арестовали швейцарского бизнесмена
По делу российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции задержан швейцарский предприниматель Александр Штудхальтер. Об этом сообщает Nice-Matin со ссылкой на свои источники. По версии следователей, швейцарский бизнесмен мог быть «подставным лицом российского сенатора» и помогал ему в совершении...
15 января 2018
Юрий Чайка: Прокуратура просит передать дело Керимова в Россию
Прокуратура намерена просить Францию передать расследование уголовного дела, фигурантом которого стал член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов, российским следователям. В настоящее время надзорное ведомство подготовило запрос французским коллегам о передаче материалов по уголовному делу...
12 декабря 2017
Суд Франции оставил сенатора Керимова на свободе под залог в 40 млн евро
Член Совета федерации Сулейман Керимов не будет арестован на время следствия. Залог, который он внес за право находиться на свободе, увеличен с 5 млн евро до 40 млн евро. Такое решение вынес сегодня, 6 декабря, апелляционный суд города Экс-ан-Прованс во Франции. Во время проведения расследование...
6 декабря 2017
Прокурор Ниццы требует арестовать Керимова или увеличить залог до €50 млн
Во Франции вчера, 5 декабря, состоялось рассмотрение апелляции на решение суда об освобождении под залог российского сенатора Сулеймана Керимова. Прокуратура требует ужесточить меру пресечения для задержанного по подозрению в уклонении от налогов сенатора и бизнесмена. В качестве адекватной меры...
6 декабря 2017
Прокуратура Франции: Сенатор Керимов ввез в страну в чемоданах до €750 млн
Прокуратура Ниццы установила, что член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов ввозил нелегально во Францию деньги в больших количествах. За несколько лет было перевезено как безналичными, так и наличными от €500 до €750 млн. При этом наличку иногда перевозили прямо в чемоданах, приводит...
5 декабря 2017
Чемоданы денег: Керимов ввез во Францию до €750 млн наличными
Французская прокуратура подозревает члена Совета Федерации от Дагестана миллиардера Сулеймана Керимова в нелегальном ввозе на территорию Франции крупной суммы наличных денег, передает издание 20minutes. Издание цитирует заявление прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, согласно которому Керимов...
5 декабря 2017
Греф, Прохоров, Церетели «попросили» у президента Франции за Керимова
Видные российские деятели искусств, бизнесмены и депутат Госдумы РФ подписали письмо в поддержку задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова. Письмо, направленное во французское посольство в России, подписали 13 кавалеров французского национального ордена Почетного легиона, пишет РБК. В их...
4 декабря 2017
Польша воюет с советскими памятниками, США – российскими СМИ: Радио REGNUM
Уже юридический документ: резолюция о признании ПМР направлена в Кремль; За нарушение принципов: КНДР могут исключить из ООН; Обрастает подробностями: Керимова обвиняют в сокрытии от налогов 400 млн евро; Атака на свободу: ОБСЕ осудила лишение RT аккредитации; Кощунство: МИД России прокомментировал...
1 декабря 2017