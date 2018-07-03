Москва, 3 июля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов, который вернулся из Франции в Россию после снятия с него обвинений, приступил к работе в Совете Федерации. Об этом сообщил его представитель в Совете Федерации Алексей Красовский телеканалу РБК.

Hlebushek Сулейман Керимов

По его словам, ранее власти Франции официально разрешали Керимову, задержанному в Ницце 20 ноября 2017 года, посещать по «личным делам» Москву несколько раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2017 года в Ницце был задержан сенатор Сулейман Керимов, который подозревался в отмывании денежных средств и уходе от налогов при сделках с недвижимостью.

28 июня стало известно, что власти Франции больше не имеют претензий к российскому сенатору.

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