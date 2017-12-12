Париж, 12 декабря, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Прокуратура намерена просить Францию передать расследование уголовного дела, фигурантом которого стал член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов, российским следователям. В настоящее время надзорное ведомство подготовило запрос французским коллегам о передаче материалов по уголовному делу в отношении сенатора.

Council.gov.ru Сулейман Керимов (справа)

Об этом заявил сегодня, 12 декабря, во время рабочего визита в штаб-квартиру Интерпола в Лионе генеральный прокурор Юрий Чайка. Он отметил, что арест людей «с особым статусом», таких как Керимов, недопустим.

«На мой взгляд, не совсем правильная формируется практика, когда люди с особым статусом — а он сенатор у нас, член Совета Федерации — так запросто могут быть арестованы. На мой взгляд, это неправильно», — заметил прокурор.

По его словам, есть международный механизм, который позволяет привлечь к ответственности гражданина России, совершившего преступление на территории другой страны, в соответствии с российским законодательством. Поэтому прокуратура вправе затребовать материалы уголовного дела Керимова. По словам Юрия Чайки, Керимов «представляет интересы большой группы населения», а в России предусмотрен особый статус привлечения таких лиц к ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Сулейман Керимов был задержан в Ницце 20 ноября по подозрению в налоговых преступлениях и отмывании денежных средств в крупных размерах. Суд отпустил его из-под стражи под залог сначала в 5 млн евро. Позже, после протеста прокуратуры, которая посчитала эту меру слишком мягкой, суд увеличил сумму залога до 40 млн евро.

По информации французской прокуратуры, Керимов незаконно ввез в страну от €500 млн до €750 млн. Эти деньги «отмывались» при покупке недвижимости. По уголовному делу проходят еще 11 человек.

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