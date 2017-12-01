Польша воюет с советскими памятниками, США – российскими СМИ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Уже юридический документ: резолюция о признании ПМР направлена в Кремль;
- За нарушение принципов: КНДР могут исключить из ООН;
- Обрастает подробностями: Керимова обвиняют в сокрытии от налогов 400 млн евро;
- Атака на свободу: ОБСЕ осудила лишение RT аккредитации;
- Кощунство: МИД России прокомментировал демонтаж памятника советским пленным в Польше;
- Молчание — золото: Путин нигде не говорил о намерении баллотироваться в президенты.