Москва, 6 мая, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Сенатор Сулейман Керимов из-за проблем с сердцем был госпитализирован в госпиталь имени Вишневского. Об этом сообщил «Интерфаксу» помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский.

Pixabay.com Операция на открытом сердце

«В субботу вечером (5 мая) почувствовал (Керимов) недомогание в области сердца, вызвали врача, — сказал Красовский. — На скорой доставили (сенатора) в госпиталь Вишневского, диагноз — сложное нарушение ритма сердца».

Начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук позже рассказал агентству, что в реанимации сенатору был восстановлен синусовый ритм.

По его словам, пациента Керимова, показатели которого уже в норме, в ближайшее время выпишут под наблюдение врача.

Напомним, Керимов, в отношении которого во Франции открыто уголовное дело, с разрешения суда находится в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейман Керимов находится под следствием. Правоохранительные органы Франции возбудили дело в отношении сенатора по подозрению в сокрытии налогов при продаже недвижимости.

Керимова задержали в ноябре 2017 года в аэропорту города Ницца. По решению суда сенатор был отпущен под залог в 40 млн евро.

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