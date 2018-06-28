Париж, 28 июня, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Французское правосудие отказалось от преследования члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Сенатор от Дагестана полностью избавился от всех обвинений.

Hlebushek Сулейман Керимов

По словам его адвоката, «все обвинения сняты, претензий к нему нет», пишет «Интерфакс». Находящемуся под домашним арестом во Франции Керимову в скором времени вернут паспорт и залог.

Напомним, сенатор был задержан в Ницце 20 ноября 2017 года. Ему предъявили обвинения в отмывании денежных средств и уходе от налогов при сделках с недвижимостью. Суд отпустил его из-под стражи под залог сначала в €5 млн. Однако позже сумму залога увеличили по требованию прокуратуры до €40 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, французская прокуратура предполагала, что Керимов незаконно ввез в страну от €500 млн до €750 млн. По его уголовному делу проходили не менее 11 человек.

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