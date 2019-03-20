Россия «добралась» до киевского метро, Франция — до Керимова: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Североатлантический альянс призывает Сербию к сотрудничеству;
- Россию обвинили в торможении развития киевского метро;
- Керимову предъявили обвинение во Франции;
- Матвиенко назвала дату окончания «губернаторопада»;
- В Калмыкии врио главы назначен Бату Хасиков.
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