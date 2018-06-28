Ницца, Франция, 28 июня, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Сулейман Керимов (Дагестан), которому были предъявлены обвинения во Франции, из статуса обвиняемого переведен в статус ассистированного свидетеля. Иными словами, обвинения с Керимова в уклонении от уплаты налогов сняты частично. Об этом сегодня, 28 июня, заявил журналистам прокурор Ниццы Жан-Миешь Претр.

Hlebushek Сулейман Керимов

Выяснилось, что апелляционный суд Экс-ан-Прованса снял с Керимова обвинения, выдвинутые судом Ниццы. Эти обвинения касались незадекларированных сделок при покупке недвижимости с целью ухода от уплаты налогов.

Теперь прокуратура внимательно изучает решение апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Керимов был переведён в статус ассистированного свидетеля. В правоприменительной практики Франции — это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым. Такой свидетель может быть помещен под судебный надзор, домашний арест с электронными средствами наблюдения и даже в камеру предварительного заключения.

Напомним, Керимова задержали в Ницце 21 ноября 2017 года. Его обвиняют в незаконном ввозе во Францию до 750 млн евро, с помощью подставных лиц. Эти средства он отмывал через покупку объектов недвижимости по заниженной стоимости.

Керимов был выпущен судом под залог в 5 млн евро. В начале декабря 2017 года сумма залога выросла до 40 млн евро. Во Франции российский сенатор находится под подпиской о невыезде. При этом французский суд разрешал ему несколько раз съездить в Россию. Во время последнего такого визита Керимов был госпитализирован.