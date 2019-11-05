ЧП на шахте «Мир» АК АЛРОСА
ВС Якутии прекратил производство по делу экс-начальника рудника «Мир»
Верховный суд Якутии 4 ноября прекратил производство по уголовному делу бывшего начальника рудника «Мир» компании АЛРОСА, которого нашли мёртвым в СИЗО, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Умерший в СИЗО начальник рудника «Мир» 9 лет назад объявлялся в розыск «Рассмотрены материалы по...
5 ноября 2019
Перед смертью в СИЗО экс-начальник рудника «Мир» оставил записку
Бывший начальник подземного рудника «Мир» компании АЛРОСА Алексей Бурксер, перед тем, как свести счёты с жизнью в следственном изоляторе Якутска, оставил записку, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Умерший в СИЗО начальник рудника «Мир» 9 лет назад объявлялся в розыск Активисты...
10 октября 2019
ВС Якутии рассмотрит апелляцию на арест фигуранта по делу на руднике «Мир»
В Верховный суд Якутии подал апелляцию на арест бывшего и.о. главного инженера Александра Манна, задержанного по уголовному делу об аварии на подземном руднике «Мир» компании АЛРОСА, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Умерший в СИЗО начальник рудника «Мир» 9 лет назад объявлялся в...
9 октября 2019
Умерший в СИЗО начальник рудника «Мир» 9 лет назад объявлялся в розыск
Найденный мёртвым в следственном изоляторе начальник рудника «Мир» компании АЛРОСА Алексей Бурксер 9 лет назад объявлялся в международный розыск, а затем был арестован в связи с возбуждением уголовного дела против него, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В СИЗО покончил с собой...
9 октября 2019
В Якутске назначили экспертизу по факту смерти в СИЗО начальника «Мира»
В следственных органах Якутска 8 октября началась процессуальная проверка по факту обнаружения в СИЗО тела бывшего директора рудника «Мир» компании АЛРОСА Алексея Бурксера с признаками суицида, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Глава АЛРОСА Иванов готовит сделку по продаже акций...
8 октября 2019
СК начал проверку после гибели в СИЗО директора рудника «Мир»
Процессуальная проверка начата в Якутии после гибели в СИЗО бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера. Об этом сообщает 8 октября пресс-служба Следственного управления СКР по Якутии. Предположительно, мужчина покончил с собой. Бурксер проходил обвиняемым по уголовному делу о...
8 октября 2019
В СИЗО покончил с собой директор рудника «Мир», где погибли 8 горняков
Один из арестованных 7 октября фигурантов по уголовному делу об аварии на руднике «Мир» АК «АЛРОСА» в Якутии найден мёртвым в следственном изоляторе 8 октября. По предварительной версии он покончил жизнь самоубийством, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: По делу об аварии на руднике...
8 октября 2019
По делу об аварии на руднике «Мир» в Якутии арестованы двое подозреваемых
В Якутии взяты под стражу двое фигурантов уголовного дела о трагедии на руднике «Мир» в 2017 году, где в результате затопления водой погибли восемь горняков компании АЛРОСА. Об этом сообщили в пресс-службе СКР 7 октября. Читайте также: Нашли козлов отпущения: якутяне о выводах Ростехнадзора по...
7 октября 2019
Депутат Якутии требует отставки президента АЛРОСА: Иванов должен уйти
Фракция партии «Справедливая Россия» в Госсобрании Якутии настаивает на отстранении от должности Сергея Иванова — президента компании АЛРОСА, добывающей алмазы в Якутии. Об этом заявил депутат регионального законодательного органа Михаил Эверстов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также...
16 января 2019
АЛРОСА потратит 314 млн рублей на разведку нового месторождения алмазов
Якутская алмазодобывающая компания АЛРОСА объявила аукцион на выполнение работ по бурению поисковых и заверочных скважин на объекте «Алакит-Мархинский-2». На поиски там драгоценных камней предполагается потратить 313,9 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Трагедия года...
4 сентября 2018
Из шахты АК АЛРОСА экстренно эвакуировали 97 человек
На руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе Якутии произошло ЧП. На шахте, принадлежащей АК АЛРОСА, был объявлен режим ликвидации ЧС, всех находящихся в ней горняков эвакуировали из-за аварийного отключения основного вентилятора. Экстренно подняты на поверхность были 97 человек, никто из них...
21 августа 2018
В Мирном почтили память восьми шахтёров, навсегда оставшихся под землёй
Руководство АЛРОСА встретилось с родственниками шахтёров, которые погибли во время ЧП на руднике «Мир», произошедшем 4 августа 2017 года. В годовщину трагедии в Мирном открыли памятник навсегда оставшимся под землёй горнякам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании. Читайте также...
6 августа 2018
АЛРОСА поставит памятник горнякам «Мира», которых не спасли из шахты
Напротив административно-бытового комплекса алмазного рудника «Мир» устанавливают памятник шахтёрам, погибшим в подземных выработках этой шахты в августе 2017 года. Монумент будет напоминать о трагедии, когда под землёй навсегда остались восемь человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте...
1 августа 2018
В наблюдательный совет «Алроса» выдвинули три новых кандидата
В наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» правительством РФ выдвинуты восемь кандидатов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается 12 марта на официальном сайте правительства России. Среди выдвинутых кандидатов пятеро действующих членов...
13 марта 2018
АЛРОСА законсервирует рудник «Мир» и построит рядом новую шахту
Руководство АЛРОСА приняло решение законсервировать затопленный рудник «Мир» на шесть лет, а по истечении этого срока, скорее всего, будет строить новую шахту, а не восстанавливать старую. Такой план действий озвучили в компании во время подведения итогов конкурса проектов, предлагающих способы...
28 февраля 2018
Не в «Мире» дело: Якутия всё равно не дала бы продать акции АЛРОСА
Даже если правительство РФ и собиралось продать часть госпакета акций алмазодобывающей компании АЛРОСА, депутаты Якутии всё равно не дали бы совершить такую сделку. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 29 января высказал экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин, комментируя заявление...
29 января 2018
«Роснефть» отказалась от борьбы за газовые активы «Алроса»
В ПАО «НК «Роснефть» заявили об отказе от борьбы за непрофильные активы ПАО «НК «АЛРОСА». Как сообщает пресс-служба компании, 10 января состоялось заседание инвесткомитета компании, где приняли решение о неучастии в аукционе. В «Роснефти» отметили, что ранее интересовались приобретением газовых...
11 января 2018
Короткое замыкание в «Интернациональном»: в Якутии загорелся рудник
Короткое замыкание электропроводки буровой машины стало причиной возгорания на руднике «Интернациональный» (Мирнинского района, Якутия), 11 января сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ. «Утром 11 января 2018 г. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного...
11 января 2018
Трагедия года: Якутия потеряла рудник «Мир»
Самым главным и одновременно жутким событием года в Якутии стала авария на руднике «Мир» компании АЛРОСА. Сначала ЧП унесло жизни восьми горняков, а затем повлекло за собой экономические последствия для алмазодобывающей компании в частности и республики в целом. Что привело к трагедии и как быть...
2 января 2018
Самое важное в 2017-м: без светской хроники и макулатуры
Мы живем во время информационного и потребительского диктата поисковых машин в интернете. Именно они обрекают много работающее большинство и много отдыхающее меньшинство на предельно примитивный подбор новостей, качество и подлинный смысл которых непрофессионал быстро оценить не может. У него...
31 декабря 2017