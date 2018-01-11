Самым главным и одновременно жутким событием года в Якутии стала авария на руднике «Мир» компании АЛРОСА. Сначала ЧП унесло жизни восьми горняков, а затем повлекло за собой экономические последствия для алмазодобывающей компании в частности и республики в целом. Что привело к трагедии и как быть без рудника — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов Алмаз

Боярский сын — боярин, а батрацкий сын — батрак

Ни для кого не секрет, что АЛРОСА — главная компания Якутии: десятки миллиардов рублей доходов в бюджет, множество базирующихся в республике «дочек». Поэтому так болезненно её жителями воспринимаются события в ней, а тем более столь масштабные, как смена президента, с которой и начался для республики 2017 год.

Слухи о том, что руководитель АЛРОСА Андрей Жарков досрочно уходит в отставку из-за разногласий с Минфином и представителями акционеров от России и Якутии, стали распространяться в республике в конце февраля. Уже 6 марта стало известно о том, что компанию возглавил, покинув должность старшего вице-президента Сбербанка, Сергей Иванов-младший, сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова, а 15 марта его утвердил в должности наблюдательный совет компании. Новый президент АЛРОСА сразу заявил, что намерен нарастить запасы компании, увеличить объёмы добычи, продать непрофильные активы, а также модернизировать производство по всей цепочке.

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"В стране сейчас большой экономический кризис, а АЛРОСА — это стабильный доход. Кроме того, с тех пор, как группа силовиков пришла к власти, они активно расставляют своих знакомых, родственников, друзей, близких людей на определённые места, чтобы лучше контролировать активы. Ну и привычка-то у нас какая: боярский сын — боярин, а батрацкий сын — батрак. Это у нас не ново в стране, такое ещё при царе-батюшке было, называлось кормление», — комментировал назначение Сергея Иванова президентом АЛРОСА политолог республики Андрей Данилов.

Якутянами такие перемены были восприняты болезненно.

«За назначением Иванова стоят частные интересы, — выражал уверенность депутат республики Иван Шамаев. — Это до такой степени возмутительно, что не хочется уже ничего говорить. Боюсь, за изменением последует открытое наступление против республиканского пакета акций».

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Кимберлитовая трубка «Мир»

Депутат Виктор Фёдоров пояснял, что, если верить информации из СМИ о возникших разногласиях по вопросам использования прибыли компании, которые и стали причиной досрочной смены руководства АЛРОСА, то он скорее склонен поддерживать стратегию бывшего руководителя Андрея Жаркова, который не хотел уменьшать траты компании на долгосрочные финансовые вложения в пользу увеличения дивидендной части.

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Алмазы дороже людей?

Минусы погони за прибылью не заставили себя долго ждать. Менее чем через полгода после вступления нового президента в должность, 4 августа, вода прорвалась в шахту «Мира», сметая на своём пути оборудование и коммуникации и блокируя их обломками проход к нескольким горизонтам рудника. Именно по этой причине всех горняков, которые находились в тот момент в выработках, поднять на поверхность не удалось: 8 человек так и остались навсегда под землёй.

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Только один шахтёр — Алишер Мирзаев — чудом выбрался из полузатопленного рудника.

«Внезапно потух свет, пришёл ветер с туманом, и глыба воды с грязью упала на меня. Пришлось глотать воду, грязную, солёную. Дышать было нечем. Воды, уже когда стихло, меньше стало, и тогда я уже осознал, что жив. Нога была заблокирована. Железо, трубы, это всё шло, гнулось из-за давления воды, пришлось ногу вытаскивать, хорошо, что удалось без перелома. Препятствия были всякие, было всё загромождено, приплыли трубы, доски, колёса, весь мусор. Поднимался с раненой ногой, тяжело было, конечно. А что делать? Жить надо», — рассказывал горняк, вспоминая, как несколько раз терял сознание на пути к спасению, как сутки шёл по грудь в ледяной солёной воде.

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О том, что ЧП было скорее закономерным следствием отношения АЛРОСА к безопасности, нежели случайностью, в Якутии заговорили практически сразу. Аварии предшествовал прорыв воды 29 июля, из-за которого в шахте произошло обрушение и пострадал работник (по трагическому совпадению он пролежал в реанимации всё время, пока шли спасательные работы по поиску оставшихся в шахте 4 августа рабочих, и скончался через два дня после их остановки, 28 августа).

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За 5 дней до трагедии жительница Мирного писала президенту РФ Владимиру Путину:

«Уважаемый Владимир Владимирович, я проживаю в Якутии, город Мирный. С 25.07.2017 топит МГОК-рудник Мир, это шахта, сегодня 29.07.17. Начальство молчит и ничего не делает. И это уже не первый случай затопления шахты за 5 лет работы рудника Мир. Что будет с людьми?».

Но, судя по дальнейшим событиям, вопрос этот никого не интересовал…

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Кроме того, выяснилось, что защитный слой, призванный предохранять подземные выработки от прорыва воды со дна карьера, был оставлен слишком маленьким: ведь там тоже алмазы, и добывать их легче, чем на глубине. Ко всему прочему, якобы для мониторинга гидрогеологической ситуации в этом слое проводились буровые работы.

«Это равносильно тому, чтобы взять зонт, стоять под дождем, а зонт продырявить в нескольких местах. Какой с него тогда толк? Ведь не просто же так эти 100 метров целика должны были предохранять шахту, а водоприток должен был составлять всего 6 кубов воды, а не те объемы, которые сейчас поступают в карьер, — предупреждал об опасности этих действий бывший вице-президент компании Юрий Дойников, выступая в парламенте республики ещё в 2013 году. — И ни в коем случае нельзя было там проводить никаких работ. Целик есть целик, и трогать его можно было только самым последним, в самом конце отработки месторождения. Он для того и создается, чтобы обезопасить работу шахты. А в этом случае решили сократить затраты, видимо, взять часть руды, которая рядом, вот она. Почему бы не взять? Ну, вот и взяли на свою шею, если по-русски сказать».

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«В данном случае руководство знало заранее о проблеме, но как обычно, решили, что минует, — высказывал мнение бывший лидер профсоюзного движения в АЛРОСА Валентин Урусов. — А тот «алросовский» слоган, где сказано, что люди дороже алмазов, говорит не о тех людях, которые спины не разгибают, а о тех, кто виноват в подобной трагедии. И я уверен, что вина того же нового президента компании равна вине непосредственных руководителей подразделения и отвечающих за безопасность на производстве. Просто АЛРОСА — основное градообразующее предприятие, и потерять работу там в большинстве случаев значит потерять всё. И руководство пользуется этим в полном объёме. Это касается и безопасности в том числе — экономят на людях максимально. Это не первая и, к сожалению, с таким отношением не последняя авария».

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Вместо прибыли — расходы

Итог такого подхода оказался плачевным во всех отношениях: людей погубили, шахта к концу августа была практически полностью залита водой, вместо прибыли — потери: траты на поисково-спасательные работы, компенсации родственникам погибших, выплаты оставшимся из-за ЧП без работы шахтёрам. И неизвестно, удастся ли вообще восстановить рудник, на котором АЛРОСА ежегодно добывала порядка 10% своих алмазов.

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Не обошлось и без последствий в масштабах республики. После ЧП на «Мире» Якутия скорректировала прогноз социально-экономического развития на 2018—2020 годы. По словам министра экономики Якутии Алексея Стручкова, из-за аварии на руднике в 2018 году добыча алмазов снизится на 5,3% по сравнению с 2017 годом, в дальнейшем — на 1,5% ежегодно. Первичный прогноз на три года, опубликованный осенью 2016 года, предполагал рост алмазодобычи к 2019 году на 12,3%.

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Кимберлитовая трубка «Мир»

По оценкам директора ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ), кандидата экономических наук Юрия Данилова, упущенную прибыль алмазодобывающей компании АЛРОСА от простоя шахты «Мир» составит примерно 50 млн долларов в месяц. Но пока, в 2017 году, на наполнение бюджета авария не повлияла благодаря накопленным запасам, высказывал мнение эксперт.

Уроки «Мира»

В самой компании намерены нивелировать остановку добычи на «Мире» увеличением работ на других кимберлитовых трубках, в том числе за счёт увеличения добычи на руднике «Интернациональный», в Архангельске, на ОАО «Севералмаз», а также на Удачнинском ГОКе. По мнению Юрия Данилова, возможно увеличение объема добычи алмазов и на других дочерних предприятиях АЛРОСЫ — ОАО «АЛРОСА-Нюрба», ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское». Работы в этом направлении компания уже активно начала: на сайте госзакупок в декабре были объявлены четыре аукциона по вскрытию запасов на рудниках «Айхал», «Юбилейный» и «Удачный». На исследование возможностей углубиться дальше вниз на новые горизонты кимберлитовых трубок алмазодобывающая компания готова потратить 29,4 млн рублей

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Руководство компании также пообещало поставить безопасность людей выше прибыли, попутно пытаясь пристроить оставшихся без работы в Мирном шахтёров.

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А добычу на «Мире» АЛРОСА намерена возобновить, об этом стало известно в декабре. Компания уже рассматривает несколько вариантов восстановления рудника, предложенных её сотрудниками. Предложений также ждут от профильных научных и проектных организаций России. Идеи, как снова начать доставать алмазы из затопленной шахты, ждут также от зарубежных специализированных организаций. Но пока руководство констатировало: существует угроза деформации бортов карьера, в связи с чем мониторинг за его состоянием усилен, а число специалистов с функционалом наблюдения за воронкой увеличено с 21 до 33 человек.

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Предположение, что из-за затопления рудника подземные выработки размоет, и вниз поползёт не только карьер, но и сам Мирный, высказывалось ещё сразу после аварии. О том, что поступающие в рудник вода и рассолы постепенно размывают породу и образуют искусственные промоины, местонахождение которых неизвестно, в августе говорил представитель Санкт-Петербургского института проектирования шахт Евгений Степанов.

«Там же соль, она растворяется в момент», — подчёркивал редактор республиканского СМИ Владимир Нифонтов.

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Впервые статья была опубликована 29 декабря 2017 года.