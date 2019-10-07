Якутск, 7 октября, 2019, 12:58 — ИА Регнум. В Якутии взяты под стражу двое фигурантов уголовного дела о трагедии на руднике «Мир» в 2017 году, где в результате затопления водой погибли восемь горняков компании АЛРОСА. Об этом сообщили в пресс-службе СКР 7 октября.

Sledcom.ru Задержанные

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Так, под подозрение в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба, попали бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Бурксер и бывший и.о. главного инженера этого предприятия Александр Манн. Обвинения им предъявлены по ч. 3 ст. 216 УК РФ.

По данным следствия, оба подозреваемых знали о возникшей аварийно ситуации и опасности прорыва дамбы, однако работу подземного рудника не остановили и не приняли мер к выводу работников из опасной зоны, что привело к трагедии.

«По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн — воспрепятствовать расследованию уголовного дела», — уточнили в следственном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия на шахте «Мир», расположенной под одноимённым карьером в Якутии, произошла 4 августа 2017 года. Тогда вода прорвалась в подземные выработки шахты. Эвакуировать не удалось восемь горняков. Поиски людей шли три недели. Когда подземные выработки рудника были затоплены уже почти полностью, операция по спасению горняков была прекращена.