Якутск, 21 августа, 2018, 04:21 — ИА Регнум. На руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе Якутии произошло ЧП. На шахте, принадлежащей АК АЛРОСА, был объявлен режим ликвидации ЧС, всех находящихся в ней горняков эвакуировали из-за аварийного отключения основного вентилятора. Экстренно подняты на поверхность были 97 человек, никто из них не пострадал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В шахте

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«По предварительным данным, отключение ГВУ произошло из-за ошибки в программном обеспечении. На месте работают наладчики специализированного треста «Алмазавтоматика», — сообщили НВК «Саха» в пресс-службе АЛРОСА.

Вентиляционную систему перезагрузили, а затем был запущен резервный вентилятор, он справляется с подачей в рудник необходимого объёма воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2017 года после ЧП на другой шахте АЛРОСА — «Мир» — погибли восемь человек. Людей не смогли эвакуировать из-под земли после прорыва в горные выработки большого объёма воды — она снесла все коммуникации завалила их обломками проходы на некоторые горизонты. Расчистить путь к заблокированным там горнякам пытались в течение трёх недель, но сделать этого не удалось — вода прибывала всё сильнее, и сейчас рудник, в котором АЛРОСА добывала порядка 10% своих алмазов, затоплен практически полностью. Восстанавливать его, скорее всего, уже на будут.

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