Якутск, 8 октября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Один из арестованных 7 октября фигурантов по уголовному делу об аварии на руднике «Мир» АК «АЛРОСА» в Якутии найден мёртвым в следственном изоляторе 8 октября. По предварительной версии он покончил жизнь самоубийством, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Richard Bistrong Камера СИЗО

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Счёты с жизнью свёл начальник подземного рудника «Мир» компании АЛРОСА Алексей Бурксер.

Накануне его арестовали по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшие по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября были арестованы и отправлены в СИЗО Якутска экс-начальник подземного рудника «Мир» Алексей Бурксер и бывший и. о. главного инженера Александр Манн.

Как полагает следствие, они знали о возможном прорыве дамбы и трагических последствиях, но работу рудника не остановили, людей не вывели из-под земли.

Также сообщалось, что фигуранты пытались скрыться и препятствовали следственным мероприятиям.

Трагедия на руднике «Мир» произошла 4 августа 2017 года. Вода затопила шахты. Восемь горняков найти и эвакуировать не удалось. Рудник законсервирован вместе с телами погибших.