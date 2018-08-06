Якутск, 6 августа, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Руководство АЛРОСА встретилось с родственниками шахтёров, которые погибли во время ЧП на руднике «Мир», произошедшем 4 августа 2017 года. В годовщину трагедии в Мирном открыли памятник навсегда оставшимся под землёй горнякам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Шахта

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На площадке напротив рудника «Мир» установили бронзовую фигуру шахтёра и мемориальную каменную плиту с портретами восьми погибших горняков. Обелиск и постамент сделаны из бронзы и керамогранита, а фигура шахтёра — из бронзы. Это собирательный образ: мужчина одет в рабочую одежду, держит отбойный молоток. Памятная стена с фотографиями погибших шахтёров находится за его спиной.

По словам исполнительного директора АЛРОСА Игоря Соболева, решение об установке монумента руководство компании приняло ещё год назад вместе с родственниками погибших горняков. Эскизы мемориального комплекса согласовывались с ними, расположение монумента — с руководством и депутатами Мирного.

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«Мемориальный комплекс посвящен шахтерской профессии в целом и непростому и опасному труду горняков», — отметил Соболев.

По его словам, рядом с памятником намерены к 2019 году сделать городской сквер. Все работы по благоустройству территории будут вестись за счёт АК АЛРОСА.

Как сообщало ИА REGNUM, шахтёры, память которых почтили монументом, навсегда остались под землёй из-за аварии на руднике «Мир», случившейся 4 августа 2017 года. Тогда в шахту прорвалась вода. Поиски людей шли три недели. Когда подземные выработки рудника были затоплены уже почти полностью, операция по спасению горняков была прекращена.

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Об угрозе трагедии вице-президент АК АЛРОСА Юрий Дойников предупреждал ещё в 2013 году.

«Мы ценой жизни шахтеров сегодня добываем те караты, которые должны безопасно добывать. Если не поменять сегодня проекты и идти дальше и так отрабатывать, я вам откровенно говорю, завтра при сложившейся ситуации будет столько смертей, что мало не покажется всем», — предупреждал Дойников.

Уже после трагедии высказывались мнения, что жертв могло бы быть гораздо меньше, если бы ЧП случилось не во время пересменки: когда прорвалась вода, люди только спустились в шахту и не успели разойтись по разным горизонтам.