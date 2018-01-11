Якутск, 11 января, 2018, 05:01 — ИА Регнум. Короткое замыкание электропроводки буровой машины стало причиной возгорания на руднике «Интернациональный» (Мирнинского района, Якутия), 11 января сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Пожар

«Утром 11 января 2018 г. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в 790 горизонте рудника «Интернациональный» Мирнинского района произошло возгорание», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что возгорание ликвидировано, причем еще до прибытия военизированной горноспасательной части МЧС РФ.

«Установлено, что возгорание в районе конвейерного штрека произошло в результате короткого замыкания электропроводки буровой машины, на данный момент возгорание ликвидировано», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавших в результате ЧП нет: все горняки самостоятельно эвакуировались из шахты. После этого в шахте была проведена реверсивная вентиляция, чтобы устранить задымление в выработках.

«Превышение содержания метана не выявлено, — сообщили в пресс-службе. — Работа шахты возобновится после работы комиссии по выявлению причины короткого замыкания».

Отметим, что в процессе по борьбе с аварией участвовали 18 человек, 15 из которых — спасатели. Задействовано три единицы техники.