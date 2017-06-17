Двойной теракт в Тегеране
Террористы ударили по иранской демократии?
Террористическая атака на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни была расценена официальными лицами Тегерана как враждебные действия ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленные Саудовской Аравией. Каковы возможные последствия этого нападения для Ирана и всего...
17 июня 2017
Бильдербергская пружина ближневосточного террористического механизма
События, происходящие в современном мире, нередко связывают с решениями Бильдербергского клуба — достаточно неформальной площадки, на которой происходят обсуждения крупных мировых перспектив и в обсуждениях зачастую принимают участие высокопоставленные лица ведущих мировых держав. Можно ли уловить...
17 июня 2017
Необычные террористы атакуют Иран
После заявления Трампа об организации «арабского НАТО», призванного противостоять не ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Ирану, и катарского кризиса, инициированного саудовцами, теракт в Тегеране стал еще одним подтверждением направленности усилий США. Какова же возможна...
17 июня 2017
Иран: ИГ* работает под руководством США и Саудовской Аравии
Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживается и управляется Вашингтоном и Саудовской Аравией, заявил 13 июня журналистам официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Корпуса «стражей исламской революции»...
13 июня 2017
В Иране арестовали 41 подозреваемого в причастности к терактам в Тегеране
Власти Ирана арестовали 41 подозреваемого в связи с нападениями террористов в Тегеране, согласно заявлению МВД Ирана, 9 июня сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. Читайте также: Теракт в Иране — удар в сердце исламского строя «Благодаря силам безопасности и семьям подозреваемых задержан 41...
9 июня 2017
Иранские спецслужбы установили имена боевиков, устроивших теракты
Министерство по делам разведки Исламской Республики Иран сообщило имена подозреваемых в причастности к террористическим атакам в Тегеране. Спецслужбы Ирана назвали имена и клички боевиков, осуществивших взрыв в мавзолее Хомейни и устроивших стрельбу в парламенте страны. В результате этих двух...
8 июня 2017
Бильдербергский клуб и теракты в Иране. Прямые и косвенные связи
Заседания Бильдербергского клуба проходили в отеле Westfields Marriot, расположенном в городке Шантильи, штат Вирджиния, США. От него рукой подать до Белого дома в Вашингтоне. Члены Клуба собирались в этом месте не первый раз. В 2002 году принимались решения по ходу эксперимента в США с The Patriot...
8 июня 2017
Террористическая атака на Тегеран: что это было?
Когда появились первые сообщения о том, что Тегеран подвергся террористической атаке, для экспертов, внимательно отслеживающих ситуацию в регионе, сенсацией это не стало. В постановочном геополитическом спектакле первое действие было обозначено визитом президента США Дональда Трампа в Эр-Риад на...
8 июня 2017
«Наемники Саудовской Аравии, Израиля и США» атаковали Тегеран
Чилийский Комитет Солидарности с Палестиной 7 июня осудил теракты в Иране и возложил ответственность за них на врагов ислама, сообщает канал HispanTV. «Чилийский комитет солидарности с Палестиной осуждает агрессию против Ирана, осуществленную врагами ислама, против арабских и исламских народов в...
8 июня 2017
Теракт в Иране – удар в сердце исламского строя
Ближний Восток продолжает погружаться в хаос. Вслед за разрывом дип ломатических отношений Саудовской Аравии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Йемена и Мальдивской Республики с Катаром, который пошел на укрепление связей с Ираном, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой...
8 июня 2017
МИД Ирана не принял «соболезнования» Трампа
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа в связи с терактами в Тегеране. «Противоречивое заявление Белого дома и санкции сената в момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке сателлита США...
8 июня 2017
Жертвами терактов в Тегеране стали 13 человек
Число погибших в ходе терактов в Тегеране увеличилось до 13, число пострадавших — до 43, заявил заместитель иранского министра внутренних дел Хосейн Зольфагари, сообщает Reuters. «Число погибших в результате терактов в Тегеране в среду [7 июня] увеличилось до 13, — говорится в сообщении. — Мохаммад...
8 июня 2017
СМИ: Ответственность за атаки в Тегеране взяло на себя ИГ*
О своей ответственности за нападение на здание парламента Ирана и мавзолей имама Хомейни в Тегеране объявили террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 июня сообщает агентство Fars. По данным телеканала Press TV, террорист, который был окружен...
7 июня 2017
В парламенте Ирана в результате стрельбы погибли 7 человек
Жертвами стрельбы в парламенте Ирана стали семь человек. Об этом сообщает агентство Tasnim на своей странице в соцсети Twitter. «По непроверенной информации, семь человек стали жертвами стрельбы в иранском парламенте, — говорится в сообщении. — Еще четверо взято в заложники». Ранее ряд СМИ сообщил...
7 июня 2017
СМИ: Женщина-смертница осуществила теракт возле мавзолея имама Хомейни
Взрывное устройство, сработавшее 7 июня возле мавзолея имама Хомейни в Тегеране, привела в действие женщина. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на свои источники. «Террористом-смертником, подорвавшим себя на территории мавзолея имама Хомейни, оказалась женщина, — говорится в сообщении. —...
7 июня 2017