Тегеран, 8 июня, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Число погибших в ходе терактов в Тегеране увеличилось до 13, число пострадавших — до 43, заявил заместитель иранского министра внутренних дел Хосейн Зольфагари, сообщает Reuters.

Тегеран

«Число погибших в результате терактов в Тегеране в среду [7 июня] увеличилось до 13, — говорится в сообщении. — Мохаммад Хосейн Золфагари сказал, что 43 человека были ранены».

Уточняется, что атаковавшие иранский парламент и устроившие теракт у мавзолея Хомейни — иранцы из разных частей страны, вошедшие в состав террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Нападение террористов на жителей Тегерана произошло утром 7 июня. Первый теракт совершен в 10:30 (время местное) на территории иранского парламента. Здесь четыре террориста выстрелами убили несколько человек. Кроме того, один из атакующих привел в действие взрывное устройство.

Второй теракт произошел у мавзолея Хомейни. Здесь было приведено в действие взрывное устройство.

Ответственность за теракты взяла на себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным полиции, террористы ликвидированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп сказал, что Иран «пал жертвой финансирования терроризма».

Читайте подробнее: Соболезнования Трампа: Иран наказан за финансирование терроризма