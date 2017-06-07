Тегеран, 7 июня, 2017, 11:19 — ИА Регнум. «Террористом-смертником, подорвавшим себя на территории мавзолея имама Хомейни, оказалась женщина, — говорится в сообщении. — Она взорвала себя за пределами здания».

(сс) Diego Delso Мавзолей имама Хомейни

По некоторым данным, в результате происшествия погиб один человек, еще пятеро пострадали. В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

7 июня агентство Tasnim сообщило, что в Иране одновременно с нападением на парламент страны неизвестный подорвал себя на территории мавзолея имама Хомейни. О целях нападавших и причинах атаки не сообщается.

По предварительным данным, здание парламента страны атаковали всего 4 человека, трое из них могут по прежнему находиться внутри парламента.

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