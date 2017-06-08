Тегеран, 8 июня, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа в связи с терактами в Тегеране.

Флаг Ирана

«Противоречивое заявление Белого дома и санкции сената в момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке сателлита США, — пишет Зариф. — Иранский народ отвергает подобные заверения США в дружбе».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран стал жертвой терроризма, который он сам и спонсировал.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Тегеране группа террористов совершила нападение на местных жителей. Первый теракт был совершен в 10:30 (время местное) на территории иранского парламента. Второй теракт произошел у мавзолея Хомейни.

По некоторым данным, в результате кровавых акций погибли более 10 человек, более 40 пострадали.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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