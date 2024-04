Заседания Бильдербергского клуба проходили в отеле Westfields Marriot, расположенном в городке Шантильи, штат Вирджиния, США. От него рукой подать до Белого дома в Вашингтоне. Члены Клуба собирались в этом месте не первый раз. В 2002 году принимались решения по ходу эксперимента в США с The Patriot Act, в 2008 году основным вопросом было участие членов в «организации и проведении» мирового экономического кризиса, а 2012 год был просто «годом Путина». Главным вопросом на этот раз стал Трамп, а именно первые его шаги во власти. Отчитываться ему пришлось не перед Вашингтонским обкомом, а перед Центральным комитетом мировой олигархии. На съезд прибыли 130 представителей из 21 страны. Россия в нынешний состав клуба не вошла. В силу особой важности повестки дня, территория была взята под охрану силами Секретной службы США еще утром 31 мая, к вечеру отель окружили дополнительные деревья и кусты, тщательно скрывающие от зорких папарацци окна и близлежащие дорожки.

Иван Шилов ИА REGNUM Клуб

Первый пункт повестки дня звучал так: The Trump Administration: A progress report (Администрация Трампа: отчёт о проделанной работе). Видимо в формулировке сказалось влияние «русских хакеров», привнесших американским неоконам долю советского партийного бюрократизма. Группа поддержки «главного человека мира» состояла из его близких сподвижников. Ими были генерал-лейтенант Герберт Макмастер (McMaster, H.R.) — советник президента США по национальной безопасности, Уилбур Росс — младший (Ross, Wilbur L.) — министр торговли США, Кристофер Лидделл (Liddell, Christopher) — помощник президента США и директор Центра стратегических инициатив, он же вице-председатель, ранее директор GM и Microsoft, Надя Шадлоу (Schadlow, Nadia) — заместитель помощника президента США и член Совета национальной безопасности, ответственная за разработку стратегии национальной безопасности, а также Терренс Макалифф (McAuliffe, Terence) — местный губернатор.

Критику Дональда Трампа наиболее активно вели сенатор типа «ястреб» Линдси Грэхэм (Graham, Lindsey), Джон Бреннан (Brennan, John O.) — бывший директор ЦРУ, а теперь старший советник Kissinger Associates Inc. и старый друг королевской семьи Саудов, второй бывший директор ЦРУ Дэвид Петрэус (Petraeus, David H.), теперь — председатель KKR Global Institute и Роберт Рубин (Rubin, Robert E.) — бывший министр финансов США, сопредседатель Совета по международным отношениям. С их стороны по видеосвязи в прениях «по Трампу» принимал участие и Барак Обама.

В качестве третейского судьи выступал давний коллега и партнер России Генри Киссинджер (Kissinger, Henry A.), который принял сторону Трампа так, как он ее понимает. Оказалось, что понимает он ее через призму «трансамериканизма», на который должен быть заменен «трансатлантический» вектор глобализма, провалившийся в Европе вместе с Brexit. Причем слово глобализм как было, так и осталось главным в понимании дальнейшей стратегии, связанной с перераспределением центров силы и организацией их поддержки. Генри Киссинджер считает, что такой функцией в XXI веке станут обладать преобразованные традиции: католическая (христианская), иудейская и исламская, главной задачей которых станет обслуживание глобального капитала.

Как оказалось, именно эта задача лежала в основе майских маршрутов Трампа, объединивших КСА, Ватикан и Израиль до встреч с лидерами стран — членов НАТО и «Большой семёрки». В Королевстве Саудовская Аравия Трамп, с его слов, встретился с «лидерами мусульманского мира», папа римский является «лидером мира христианского», а про Израиль и говорить нечего. По мнению самого старшего участника Бильдербергского клуба, Дональду Трампу вместе с зятем и по совместительству «специальным представителем себя» Джаредом Кушнером, сыном одного из лидеров еврейской хасидской общины Нью-Йорка Чарльза Кушнера, удалось обрисовать будущее лидерам всех традиций. Киссинджеру оно видится как баланс между «постхристианским» европейским и «постмусульманским"исламистским мирами через «новый иудаизм», держащийся за счет синергии традиций американского и израильского каббалистического еврейства. Теперь не трудно понять, почему у папы Франциска, узнавшего такой вариант будущего, был суровый вид на протокольной съемке после переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Правила появления «постмусульманского» мира рассматривались в повестке дня под номером 10: The Near East (Ближний Восток) — кратко, как выстрел. Основой будущего исламского мира, по мнению членов Клуба, станет умеренный ваххабизм — основная ветвь ислама, культивируемая в КСА. Его умеренность определяется тем, что члены королевской семьи Саудов — хранители святынь, истинные верующие, а не какие-нибудь мунафики (лицемеры), как утверждают некоторые лидеры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящиеся на связи со Службой разведки Катара. Т. е. жизнь и имущество этих достойных людей «не позволены», в отличие от других «мунафиков», составляющих абсолютное большинство нормальных мусульман. Да и идея всемирного халифата как-то оказывается лишней на среднесрочный и даже долгосрочный период. Она может быть только путеводной звездой (или морковкой) на пути в предопределенное будущее.

Для того чтобы задуманный «постмусульманский» мир начал складываться, нужно выполнить несколько необходимых и достаточных условий. Одно из них — сделать КСА, являющееся одним из главных спонсоров международного исламского терроризма, идейным борцом с ним же. Как говорят наши украинские партнеры: «переодеться в прыжке». Это достаточно сложный акробатический пируэт, однако современные средства массовой дезинформации и отработанные технологии вполне позволяют его проделать без имиджевых потерь. Тут не обойтись без образа врага, а он есть этот «эмирский» Катар. Тем более что совместный проект по построению газопровода через КСА, Египет и Сирию с выходом на Средиземное море почил в дымах гражданской войны.

Бильдербергский клуб решил, Бильдербергский клуб сделал!

Еще не успели убрать со столов Westfields Marriot посуду с завершающего ужина, как Бахрейн, КСА, ОАЭ и Египет разорвали с Катаром дипломатические отношения как со страной, являющейся спонсором ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Официальным поводом для этого «трудного» решения стала реализации в СМИ утечки информации о секретных телефонных переговорах эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и президента Ирана Хасана Рухани, где они хулили КСА, хвалили Иран и планировали совместные проекты. Однако настоящим casus belli стал теракт в Лондоне, совершенный 3 июня, еще во время пленарных заседаний Клуба, людьми, объявившими себя сторонниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь благодаря КСА и Ко всему миру известно, что эта террористическая организация давно курируется Службой разведки Катара.

Интересно, что та же Британия уже показывала реальную неуправляемость со стороны профессиональных кураторов тех «соратников» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые присоединяются к организации в инициативном порядке. Как часто бывает, неофиты оказываются более пассионарными и решительными, чем проверенные боями в Сирии и Ливии кадры. Простота совершения автомобильных или ножевых терактов дает им огромные возможности стать шахидом. Но в случае 3 июня совершенный теракт был только имитацией инициативного нападения. В отличие от реальных действий фанатика-одиночки он был совершен, как учит УК РФ, «группой лиц по предварительному сговору». А когда появляется «группа лиц», рядом всегда находится и куратор от заказчика.

На следующий день Катар дал информационную «ответку». Канал Al Jazeera выпустил репортаж, основанный на данных взлома электронной почты посла ОАЭ в США Юсефа аль-Отайба (Yousef al-Otaiba). Переписка содержала подробную повестку встречи, запланированной на конец июня, между должностными лицами правительства ОАЭ и представителями Фонда защиты демократий (Foundation for the Defense of Democracies), специализирующегося на «распространении демократии в странах Ближнего Востока» и ориентирующегося на Израиль. Планировалось обсуждать внутреннюю политику КСА, способность королевской семьи Саудов контролировать стабильность внутри страны и в регионе в целом, а также оценить курс КСА «на снятие легитимности с всемирного джихада». Фактически последняя фраза расшифровывала задачу, поставленную перед КСА Бильдербергским клубом.

Стоит вспомнить, что основным врагом даже умеренного ваххабизма является шиитский Иран. Ему не надо строить призрачный халифат, у народа Ирана есть свой аятолла, своя земля и уже совершена исламская революция, которая не требует экспортных операций. Поэтому серия терактов 7 июня тоже укладывается в ближневосточный пазл. Этот теракт был также совершен «группами лиц». Два отряда боевиков устроили стрельбу в здании парламента Ирана и произвели подрыв ВУ у мавзолея аятоллы Хомейни. Первая группа из четырех человек ворвалась в здание парламента, потеряв одного бойца на «воротах», и попыталась прорваться к залу заседаний. Не получилось — все террористы были ликвидированы бойцами Корпуса защитников исламской революции. Через полчаса после первого нападения трое террористов атаковали мавзолей. Первый боевик, отвлекая на себя внимание, открыл автоматический огонь по посетителям, ранив несколько человек, после чего был ликвидирован. Затем смертница привела в действие пояс шахида у входа рядом с группой досмотра. Третий боевик нападения был задержан, однако успел покончить с собой, раскусив капсулу с цианистым калием. У него был изъят еще один неразорвавшийся пояс шахида. Всего погибли 12 иранцев, а еще 42 получили ранения. Со слов западных информационных агентств, ответственность за акции тоже взяли в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот страницы tvc.ru Взрыв

Планирование и ход операции свидетельствует, что она была осуществлена особо подготовленной группой. Со слов представителей КСИР, все ее участники установлены и являлись гражданами Ирана. Их действия были профессиональными и скоординированными. Такая слаженность невозможна для инициативников, собранных «по объявлению» через интернет. Операция была осуществлена заглубленной спящей суннитской агентурой, которая находилась в Иране до создания ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Значит, представление этой группировки в качестве организатора теракта решает в том числе задачу дальнейшей дискредитации Катара и является ходом его противников. Чья это была агентура? Попробуйте угадать с одного раза…

Эта история расставляет дополнительные акценты.

«Постисламский» мир в версии Бильдербергского клуба для традиционного российского ислама неприемлем. Это касается как Казани, так и Чечни. Умеренный ваххабизм — мина замедленного действия с часовым механизмом, настроенным на весь XXI век. Взорваться она может в любой момент.

Использование «нового иудаизма» как прокладки между традициями «постмусульманского» исламистского и «постхристианского» европейского миров противоречит миропониманию не только традиционного ислама, но и РПЦ. Ждем атак на патриарха Кирилла.

Сеть интернет дает огромные возможности для самоорганизации в боевые отряды несистемных исламистских неофитов. Реально они представляют не ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а упрощенный ваххабизм, в котором «дозволены» вообще все несогласные, как, впрочем, и их имущество. Индивидуальный террор в Европе будет усиливаться.

Получается, что решения Бильдербергского клуба по Ближнему Востоку открывают «Форточку Овертона», через которую в страны ЕС «лезет» религиозная война, не зависимая от воли КСА, ОАЭ или Катара, Ирана или Ватикана. Но именно она окажет основное влияние на будущий «постхристианский» европейский мир, с которым России придется жить.