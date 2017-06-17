Тегеран, 17 июня, 2017, 09:09 — ИА Регнум. После заявления Трампа об организации «арабского НАТО», призванного противостоять не ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Ирану, и катарского кризиса, инициированного саудовцами, теракт в Тегеране стал еще одним подтверждением направленности усилий США. Какова же возможна стратегическая цель Вашингтона, рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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Обвинение в атаке на Тегеран ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подтвержденное заявлением самих халифатистов, выглядит вполне логичным. Действительно, Иран уже давно ведет борьбу с этими экстремистами на территории Сирии, поэтому ответный ход с их стороны выглядит вполне логичным.

Но заявление Трампа, обратившегося с сочувственными словами в адрес Ирана, выглядит парадоксально, делая иранцев спонсорами террора достойными сочувствия при террористическом нападении. Складывается впечатление, что действия Трампа направлены на обострение противостояния Тегерана и Эр-Рияда. Возможно также, что маскируясь под ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теракт организовали экстремисты из иранского местного подполья или какие-то из вооруженных группировок меньшего масштаба. Так или иначе, этот теракт произошел в ряду событий, которые резко повысили градус напряженности в регионе.

Турция уже законодательно утвердила возможность отправки своих военных в Катар, теперь же, на фоне произошедшего в Тегеране, становится более тесным турецко-иранское сближение. Одновременно некоторые турецкие эксперты заявляют о том, что попытка расшатать политическую стабильность Ирана и Турции является следствием далеко идущего американского плана по срыву китайского проекта «Шелковый путь».

И пусть эта теория уж слишком «геополитична», не стоит сбрасывать со счетов и ее. Очевидно только одно — мир на Ближнем Востоке не входит в планы Вашингтона, действия которого имеют результатом лишь продолжение хаотизации региона.

Читайте подробности в статье: Террористическая атака на Тегеран: что это было?

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