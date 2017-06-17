Вашингтон, 17 июня, 2017, 10:10 — ИА Регнум. События, происходящие в современном мире, нередко связывают с решениями Бильдербергского клуба — достаточно неформальной площадки, на которой происходят обсуждения крупных мировых перспектив и в обсуждениях зачастую принимают участие высокопоставленные лица ведущих мировых держав. Можно ли уловить влияние Бильдербергского клуба в последних событиях, взбудораживших обсуждение проблемы Ближнего Востока, рассматривает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Клуб

Особый интерес с точки зрения предвидения развития событий на ближнем Востоке может считаться поднимавшаяся в ходе обсуждений тема «постисламского мира», под этим термином подразумевалась форма умеренного ваххабизма, характерная для Саудовской Аравии, как наиболее вероятная версия будущего этой мировой религии. И если смотреть с этой точки зрения, то последние события действительно можно рассматривать как заявку приверженцев «перспективного вероучения» в восточном направлении.

Атака против Ирана была дополнена информационным нападением Саудовской Аравии на Катар. Вероятно, такого рода маневр замышлялся на протяжении некоторого времени, так как теракты, совершенные против Ирана, отличались четкой согласованностью действий групп террористов, позволяющей предположить тщательную подготовку.

Подробности читайте в статье: Бильдербергский клуб и теракты в Иране. Прямые и косвенные связи

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