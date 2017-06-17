Тегеран, 17 июня, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Террористическая атака на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни была расценена официальными лицами Тегерана как враждебные действия ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленные Саудовской Аравией. Каковы возможные последствия этого нападения для Ирана и всего ближневосточного региона рассматривает в своей статье Кирилл Джавлах, постоянный автор ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рухолла Хомейни

Реакция на террористическую атаку, выраженная в речи президента Ирана Хасана Рухани, была достаточно уверенной. Рухани заявил, что «теракты поспособствуют дальнейшему укреплению решимости Ирана в борьбе с терроризмом». Но стоит признать, что в сочетании с недавней инициативой Дональда Трампа по созданию «арабского НАТО» во главе с Саудовской Аравией в сочетании с последовавшей информационной атакой на Катар, иранские теракты заставляют предположить наличие далеко идущего плана. Ведь наличие парламента и религиозный выбор шиитской ветви ислама это основные отличия Ирана от его соседей по ту сторону Персидского залива. Соответственно и атака именно в эти точки должна восприниматься, как вызов именно иранской решимости не идти на поводу у общепринятых в кругу соседе норм.

Интересно на этом фоне, что атака на Катар, вынуждающая его примкнуть к ирано-турецкому альянсу, может быть и частью плана по манипуляции самим Ираном. Ведь американская поддержка Катара, на территории которого расположена одна из крупнейших американских авиабаз, если и ослабла, то ненамного.

Подробности читайте в статье: Теракт в Иране — удар в сердце исламского строя

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