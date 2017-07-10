Теракт на стадионе «Манчестер-арена» в Великобритании
Концерту Арианы Гранде в Коста-Рике угрожал теракт
Перед концертом американской певицы Арианы Гранде в Коста-Рике 9 июля был задержан 22-летний колумбиец. Он подозревался в планировании теракта, пишет Der Focus со ссылкой на местную газету La Nacion. По словам главы судебной полиции Вальтера Эспинозы, на официальном сайте организатора концерта была...
10 июля 2017
СМИ: Террористы ИГ* «заинтересовались» Уимблдонским турниром
Призывы «повторить атаку в Манчестере» во время теннисного турнира Уимблдон-2017 появились на одном из Telegram-каналов, который смотрят сторонники международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает телеканал RT со...
7 июля 2017
На британской военной базе на Кипре произошел взрыв
Представитель Великобритании на Кипре Кристиан Грей заявил, что на территории штаб-квартиры военной базы Соединенного Королевства произошел взрыв, сообщает 13 июня Associated Press. В результате происшествия пострадал сотрудник полиции, здание получило незначительные повреждения. По словам Грея...
13 июня 2017
Спецслужбы Ливии предупреждали о манчестерском террористе
Власти Ливии заявили, что следили за манчестерским террористом и информировали об этом британское правительство, сообщил 12 июня телеканал BBC со ссылкой на источник. Телеканал заявил, что спецслужбы задолго до совершенных терактов следили за семьей Саломоном Абеди: его младшим братом Хашемом и...
13 июня 2017
Расследование теракта в Манчестере: Все подозреваемые на свободе
Все подозреваемые по подозрению в причастности к совершению теракта в Манчестере — на свободе, передает 11 июня Die Tagesschau. Напомним, 22 мая на трибунах стадиона «Манчестер-арена» террорист-смертник осуществил теракт в толпе посетителей концерта исполнительницы Арианы Гранде, в результате чего...
12 июня 2017
Полиция отпустила задержанных по делу о теракте в Манчестере
В Великобритании местная полиция приняла решение отпустить всех задержанных, которые ранее проходили по делу о теракте на стадионе в Манчестере. Об этом сообщают Вести.Ru со ссылкой на местные СМИ. «Полиция Манчестера отпустила всех подозреваемых в причастности к теракту «Манчестер Арена», —...
11 июня 2017
В Лондоне растет число исламофобских инцидентов
После теракта в Манчестере 22 мая и двойного теракта в Лондоне 3 июня число исламофобских инцидентов в столице Великобритании значительно возросло, передает 7 июня Die Zeit. Как утверждает мэр Лондона Садик Хан, количество инцидентов, направленных против мусульман, увеличилось в пять раз по...
8 июня 2017
Подозреваемый по делу о теракте в Манчестере задержан в Лондоне
В лондонском аэропорту Хитроу сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к совершению теракта в Манчестере. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление местных сотрудников полиции. «38-летний (мужчина) был задержан по подозрению в...
7 июня 2017
Мэй готова пойти на ограничение прав человека в борьбе с терроризмом
В борьбе с терроризмом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова пойти на ограничения прав человека, сообщает 7 июня Der Westen. Об этом она заявила во время своего выступления перед избирателями накануне досрочных парламентских выборов, которые состоятся 8 июня. Мэй не исключила ограничение...
7 июня 2017
Facebook и Twitter пообещали помочь в борьбе с экстремизмом
На фоне случившихся терактов в Великобритании Facebook и Twitter пообещали помочь в борьбе с экстремизмом в интернет — пространстве, передает 6 июня Die Welt. «В нашей социальной сети нет места для террористов», — отмечает директор по стратегии Facebook в Великобритании Саймон Милнер. Данное...
6 июня 2017
Фонд помощи жертвам теракта пополнился $3 млн после концерта Гранде
На благотворительном концерте американской певицы Арианы Гранде в Манчестере (Великобритания) «Красный крест» смог собрать £2,35 млн (более $3 млн), говорится в сообщении в Twitter организации. В концерте также приняли участие Джастин Бибер, Робби Уильямс, Фаррел Уильямс и Кэти Перри. Также на...
5 июня 2017
National Interest: Лондону пора перестать пособничать экстремизму в стране
Помимо обеспечения непосредственной безопасности и выявления экстремистов в Великобритании, властям страны нужно активизировать свою работу по борьбе с радикальной идеологией, благодаря которой и формируются люди, готовые к совершению терактов, пишет Том Уилсон в статье для The National Interest...
2 июня 2017
Манчестер отказывается иметь дело с останками террориста-смертника
Местные власти Манчестера, похоронное бюро, а также мечети не хотят иметь дело с останками террориста-смертника, из-за которого погибло 22 человека, пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ). По данным местных СМИ, власти города делают «все возможное», чтобы предотвратить похороны или сожжение...
1 июня 2017
Манчестерского террориста могли инструктировать по телефону из Ливии
Инструкции из Ливии могли быть получены Салманом Абеди, подозреваемым в совершении теракта в городе Манчестере (Великобритания), в ходе его телефонных переговоров перед взрывом, пишет Times. По данным следствия, за несколько часов до теракта Абеди, находясь в Манчестере, позвонил живущей в...
1 июня 2017
Ариана Гранде вернется в Манчестер со взводом бывших военных
Ариана Гранде вернется в Манчестер с отрядом охранников, состоящих из бывших военнослужащих, об этом 31 мая сообщило британское издание Metro. После теракта, произошедшего 22 мая 23-летняя певица отложила часть своего европейского турне и объявила, что проведет благотворительный концерт. Позже было...
1 июня 2017
Полиция в Манчестере освободила троих задержанных по делу о теракте
Правоохранительные органы Великобритании освободили трёх мужчин, ранее задержанных в рамках расследования теракта на стадионе «Манчестер-арена». Об этом сообщается на странице полиции Манчестера в Twitter. «Сегодня мы освободили без предъявления обвинений двух мужчин в возрасте 20 и 24 лет из...
31 мая 2017
ФБР предупреждало МI5 о связях Абеди с террористами
Британская служба контрразведки MI5 была предупреждена ФБР о связи подозреваемого в теракте в городе Манчестере (Великобритания) Салмана Абеди с террористической группировкой из Северной Африки, пишет Daily Mail. Уточняется, что данные о связях Абеди с террористами были переданы в Лондон еще в...
29 мая 2017
В Германии уровень террористической угрозы остается высоким
Уровень террористической угрозы в Германии остается высоким, сообщает 28 мая Hannoversche Allgemeine Zeitung. Об этом сообщило Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ. «За последние шесть месяцев было совершено множество преступлений, сотрудники полиции продолжают задерживать исламистов...
29 мая 2017
По делу о теракте в Манчестере задержан 16-й подозреваемый
Задержание 16-го подозреваемого в совершении теракта на «Манчестер-арене» проведено британскими правоохранительными органами в городе Шорхэм-бай-Си (Суссекс, Великобритания), сообщила 29 мая пресс-служба полиции в Twitter. «Сегодня [29 мая] утром сотрудники полиции, расследующие атаку в комплексе...
29 мая 2017
В Манчестере задержан 15-й подозреваемый по делу о теракте
19-летний мужчина, который подозревается в причастности к теракту в концертном комплексе «Манчестер Арена», задержан в Великобритании. Об этом сообщает в понедельник, 29 мая, телерадиокомпания ВВС. «В юго-восточном районе Манчестера арестован 19-летний мужчина по делу о нападении в концертном зале...
29 мая 2017