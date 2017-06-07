Лондон, 7 июня, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В борьбе с терроризмом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова пойти на ограничения прав человека, сообщает 7 июня Der Westen.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом она заявила во время своего выступления перед избирателями накануне досрочных парламентских выборов, которые состоятся 8 июня.

Мэй не исключила ограничение свободы передвижения всех подозреваемых в террористической деятельности и увеличение длительности допроса подозреваемых от 14 до 28 дней.

«Ради этого мы будем менять законы и вносить в них поправки», — добавила Мэй.

Данное заявление премьер-министра связано с тем, что за последний месяц в стране произошло два крупных теракта, пишет издание.

Напомним, что 22 мая 2017 года в Манчестере произошел теракт во время проходившего там концерта певицы Арианы Гранде, в результате чего погибли 22 человека и 59 получили ранения

4 июня в Лондоне были совершены два террористических акта. Трое мужчин совершили наезд на автомобиле на пешеходов на Лондонском мосту. Затем они доехали до Боро-Маркета, где вышли из машины и стали нападать на прохожих с ножом. Погибли шесть человек и 50 получили ранения.