Манчестер, Великобритания, 1 июня, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Ариана Гранде вернется в Манчестер с отрядом охранников, состоящих из бывших военнослужащих, об этом 31 мая сообщило британское издание Metro.

Ариана Гранде

После теракта, произошедшего 22 мая 23-летняя певица отложила часть своего европейского турне и объявила, что проведет благотворительный концерт.

Позже было заявлено, что в концерте также примут участие такие поп-исполнители как Майли Сайрус, Фаррелл Уильямс, Джастин Бибер, Ашер, Кэти Перри, Найл Хоран и рок группы Take That, Coldplay и Oasis.

По понятныим причинам молодая исполнительница была сильно потрясена произошедшим, Metro со ссылкой на источник, близкий к певице, пишет, что новая команда безопасности певицы состоит из бывших военных и считается лучшей в охранном бизнесе. С этого момента певицу будут охранять 24 часа в сутки вне зависимости от стоимости услуг охранников.

Концерт будет называться «One Love Manchester Benefit Concert», он пройдет 4 июня 2017 года на стадионе Олд Траффорд Крикет Граунд в Манчестере. Собранные средства будут направлены на оказание помощи жертвам произошедшего 22 мая 2017 года теракта и их семьям.

Напомним, 22 мая 2017 года на на стадионе «Манчестер-арена» произошел теракт в результате которого 22 человека погибли и еще 59 получили ранения. Самодельную бомбу взорвал человек по имени Салман Абеди, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).