Манчестер, Великобритания, 1 июня, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Местные власти Манчестера, похоронное бюро, а также мечети не хотят иметь дело с останками террориста-смертника, из-за которого погибло 22 человека, пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ).

Марина Захарова ИА REGNUM Манчестер

По данным местных СМИ, власти города делают «все возможное», чтобы предотвратить похороны или сожжение останков «убийцы» в черте города.

Тело террориста-смертника было разорвано в ходе взрыва бомбы во время концерта певицы Арианы Гранде 22 мая.

В настоящее время останки хранятся в морге за пределами Манчестера.

Родственники не смогут их забрать, так как отец и брат убийцы сидят в ливийской тюрьме по подозрению в терроризме, а его мать находится за рубежом. Второй брат преступника заключен в следственном изоляторе в Великобритании.

Что будет с телом, решит судмедэкспертиза в ближайшее время.