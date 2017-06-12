Манчестер, Великобритания, 12 июня, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Все подозреваемые по подозрению в причастности к совершению теракта в Манчестере — на свободе, передает 11 июня Die Tagesschau.

VirusMaster Панорама стадиона ФК Манчестер Сити

Напомним, 22 мая на трибунах стадиона «Манчестер-арена» террорист-смертник осуществил теракт в толпе посетителей концерта исполнительницы Арианы Гранде, в результате чего погибли 22 человека, 59 получили ранения.

В ходе расследования полиция задержала 22 подозреваемых. Сейчас они на свободе.

Британской полиции не удается выяснить, были ли у террориста сообщники.

Представители органов безопасности опубликовали фотографии, на которых виден человек с синим чемоданом, который сейчас ищут на мусорных свалках города и окрестностей.

Полиция считает, что в чемодане были составляющие самодельной бомбы, использованной при взрыве.

Однако следователь антитеррористического подразделения полиции в северо-западной Англии Расс Джексон считает, что преступник сделал бомбу самостоятельно.

Вопрос, кто поставлял ему фрагменты бомбы, и были ли у него все же сообщники, остается открытым.