Манчестер, Великобритания, 1 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Инструкции из Ливии могли быть получены Салманом Абеди, подозреваемым в совершении теракта в городе Манчестере (Великобритания), в ходе его телефонных переговоров перед взрывом, пишет Times.

Unsplash Сотовый телефон

По данным следствия, за несколько часов до теракта Абеди, находясь в Манчестере, позвонил живущей в ливийской столице матери и простился с ней.

Также он позвонил еще по нескольким номерам, принадлежность которых не установлена — известно лишь, что абоненты находились в Ливии. Полиция считает, что, звоня именно по этим номерам, предполагаемый террорист мог получить инструкции.

Напомним, взрывы в Манчестере прогремели 22 мая. В результате погибли 23 (в том числе дети и подростки) и пострадали более 120 человек.

Ответственность за теракт взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что Абеди родился в Манчестере, но его родители — выходцы из Ливии, бежавшие оттуда в 1980-х годах и вернувшиеся назад в 2011 году.

По данным британской разведки, Абеди был не один год связан с террористами. ФБР предупредило об этом MI5 еще в начале года.