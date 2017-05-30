Манчестер, Великобритания, 31 мая, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Великобритании освободили трёх мужчин, ранее задержанных в рамках расследования теракта на стадионе «Манчестер-арена». Об этом сообщается на странице полиции Манчестера в Twitter.

Марина Захарова ИА REGNUM Полиция Манчестера

«Сегодня мы освободили без предъявления обвинений двух мужчин в возрасте 20 и 24 лет из Фаллоуфилда, а также 37-летнего мужчину из Блэкли», — говорится в сообщении.

Таким образом, под стражей в качестве подозреваемых в причастности к организации теракта остаются 11 человек.

В полиции отмечают, что за последнюю неделю значительно продвинулись в следствии, однако для полного понимания всей картины произошедшего потребуется ещё немалое время. Сообщается, в продолжающемся расследовании задействованы тысячи сотрудников полиции.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 22 мая на стадионе в Манчестере произошёл взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде, в результате которого погибли 22 человека, ещё более 60 получили ранения.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спецслужбы Великобритании полагают, что террорист-смертник Салман Абеди действовал не один и к организации взрыва может быть причастна ещё группа лиц.