Манчестер, Великобритания, 29 мая, 2017, 07:33 — ИА Регнум. 19-летний мужчина, который подозревается в причастности к теракту в концертном комплексе «Манчестер Арена», задержан в Великобритании. Об этом сообщает в понедельник, 29 мая, телерадиокомпания ВВС.

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«В юго-восточном районе Манчестера арестован 19-летний мужчина по делу о нападении в концертном зале «Манчестер-Арена», в результате которого погибли 22 человека», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число заключенных под стражу достигло 13 человек, еще двое подозреваемых были отпущены без предъявления им обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт на стадионе в Манчестере произошел вечером 22 мая 2017 года во время проходившего там концерта певицы Арианы Гранде. По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека и 59 получили ранения. Исполнителем теракта считается Салман Абеди, который готовился к этому почти год.

Ответственность за кровавую акцию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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