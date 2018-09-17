Убийство Ким Чон Нама — брата лидера КНДР
США не обвиняли Россию в причастности к убийству брата Ким Чен Ына
СМИ распространили неточную цитату заявления постоянного представителя США при ООН Никки Хелли на заседании Совета Безопасности об убийстве брата лидера КНДР Ким Чон Нама. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря постпредства США при ООН Джона Дигори. Официальный представитель МИД...
17 сентября 2018
МИД РФ: Вашингтон скоро обвинит Москву в убийстве Джона Кеннеди
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о причастности России к убийству брата лидера КНДР Ким Чен Ына в Малайзии. «По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», — написала Мария Захарова на...
17 сентября 2018
США в ООН: Россия оказывала содействие КНДР в отравлении брата Ким Чен Ына
Россия оказывала содействие спецслужбам КНДР в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чены Ына — Ким Чон Нама, заявила 17 сентября постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности, передаёт ТАСС. По её утверждению, российская сторона якобы предоставила КНДР...
17 сентября 2018
КНДР намерена добиться выдачи причастных к убийству Ким Чон Нама
Пхеньян будет добиваться экстрадиции всех замешанных в убийстве Ким Чон Нама — сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает 11 мая Associated Press. Ким Чон Нам был убит в феврале в Малайзии, по мнению Северной Кореи, за преступлением стоит ЦРУ. Заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон...
11 мая 2017
Подозреваемые в убийстве Ким Чон Нама предстали перед судом в бронежилетах
Две женщины, подозреваемые в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нама, появились в малазийском суде в бронежилетах, опасаясь «засады», сообщает Reuters. 25-летней гражданке Индонезии Сити Айше и 28-летей гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуонг грозит смертная казнь, если их вина будет...
13 апреля 2017
Малайзия передаст тело Ким Чон Нама Северной Корее
Малазийские власти передают КНДР тело Ким Чон Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, убитого в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, опубликованном на его официальном сайте. «В связи с завершением процедуры...
31 марта 2017
В Конгрессе США поддержали возвращение КНДР в список спонсоров терроризма
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал инициативу о возвращении КНДР в американский список стран-спонсоров терроризма, передаёт KBS World. Сообщается, что принятый комитетом документ предписывает Госдепартаменту США рассмотреть вопрос о повторном...
30 марта 2017
Малайзия: Тело Ким Чон Нама — все еще в Куала-Лумпуре
Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам заявил, что тело сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нама, убитого в феврале 2017 года, все еще находится в Куала-Лумпуре, сообщает Reuters со ссылкой на источники. 27 марта СМИ сообщили, что тело было перенесено из морга в...
28 марта 2017
КНДР: Инцидент в Малайзии – дело рук Вашингтона и Сеула
Недавний «инцидент», произошедший в Малайзии, был организован США и Южной Кореей и выгоден враждебным странам, заявил представитель КНДР в Пекине Пак Мьонг Кук, сообщает Reuters. «Недавний инцидент, произошедший в Малайзии, является очевидной политической операцией США и Южной Кореи, направленной...
16 марта 2017
Подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама ищет Интерпол
В международный розыск объявлены четверо граждан Северной Кореи, они подозреваются в причастности к убийству сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура (Малайзия). Об этом сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на Международную организацию уголовной полиции...
16 марта 2017
Власти Малайзии: Тело Ким Чон Нама забальзамировано
Вице-премьер Малайзии Захид Хамиди заявил, что тело сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нама, который был убит 13 февраля, было забальзамировано, сообщает Associated Press. Кроме того, отмечается, что 50 граждан Северной Кореи будут депортированы из страны в самое ближайшее время, так...
14 марта 2017
Япония впервые поможет Малайзии с расследованием убийства Ким Чен Нама
Япония передаст Малайзии отпечатки пальцев сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама, который в феврале этого года скончался в аэропорту Куала-Лумпура. Об этом пишет агентство Kyodo. Таким образом, японские власти впервые оказывают помощь Малайзии в расследовании нападения на...
13 марта 2017
Гибель брата лидера КНДР в Малайзии подтверждена
Информация о том, что сводный брат лидера КНДР Ким Чон Нам скончался в Куала-Лумпуре 13 февраля после того, как в аэропорту на него было совершено покушение, соответствует действительности. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на начальника полиции Малайзии. «Гражданин Северной Кореи...
10 марта 2017
Двое из 11 граждан Малайзии покинули КНДР
Два сотрудника ООН, которые были среди других 11 граждан Малайзии, которым был запрещен выезд из КНДР, покинули страну, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По данным источника в малайзийском правительстве, покинувшие КНДР работали в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Напомним, 7...
9 марта 2017
Сын убитого Ким Чон Нама выступил с видеообращением
Предполагаемый сын убитого в международном аэропорту Куала-Лумпура (Малайзия) брата лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына — Ким Чон Нама выступил с видеообращением. Видеоролик опубликован на видеохостинге YouTube сегодня, 8 марта. Короткий ролик, на котором молодой человек...
8 марта 2017
Здание посольства КНДР в Куала-Лумпуре оцеплено полицией
Сотрудникам посольства КНДР в Куала-Лумпуре временно запрещено покидать дипмиссию. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил замглавы МВД Малайзии Нура Джазлан Мохамед. «Мы пытаемся идентифицировать всех сотрудников посольства, которые находятся здесь», — заявил он, добавив, что местная...
7 марта 2017
Северная Корея запретила гражданам Малайзии выезд из страны
Власти КНДР объявили о введении временного запрета на выезд из страны для находящихся в Северной Корее граждан Малайзии, сообщает Reuters. Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), мера введена «для обеспечения безопасности» граждан Северной Кореи, находящихся в Малайзии...
7 марта 2017
Посол КНДР в Малайзии объявлен персоной нон грата и уже покинул страну
Посол Корейской Народно-Демократической Республики в Малайзии Кан Чхоль, объявленный в этой стране персоной нон грата, спешно покинул Куала-Лумпур. Об этом сегодня, 6 марта, пишет The Star. Сообщается, что теперь уже бывший посол КНДР в Малайзии, его супруга и пятилетний ребенок вылетели в Пекин...
6 марта 2017
В КНДР посол Малайзии объявлен персоной нон грата
Министерство иностранных ден Северной Кореи (КНДР) потребовал от посла Малайзии покинуть страну — он объявлен персоной нон грата, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На то, чтобы посол Малайзии покинул Пхеньян, ему отведено 48 часов. Это решение было принято в ответ на...
6 марта 2017
Власти Малайзии объявили персоной нон грата посла КНДР
Власти Малайзии объявили посла КНДР Кан Чхоля персоной нон-грата, и потребовали от дипломата покинуть страну в течение двух дней. Об этом сообщает в субботу, 4 марта, телерадиокомпания ВВС. «Малайзия потребовала от посла КНДР Кан Чхоля покинуть страну в течение 48 часов, после того как стали...
4 марта 2017