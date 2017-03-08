Куала-Лумпур, 8 марта, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Предполагаемый сын убитого в международном аэропорту Куала-Лумпура (Малайзия) брата лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына — Ким Чон Нама выступил с видеообращением. Видеоролик опубликован на видеохостинге YouTube сегодня, 8 марта.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

Короткий ролик, на котором молодой человек говорит по-английски был размещен на видеохостинге YouTube под логотипом организации Cheollimа Civil Defense, которая помогает перебежчикам из Северной Кореи. По всей видимости, семья убитого Ким Чон Нама находится под защитой этой организации.

На ролике молодой человек, который представляется Ким Хан Солем, подтверждает, что его отец был убит. Он демонстрирует свой дипломатический паспорт КНДР и говорит, что находится вместе с матерью и сестрой. Он также выражает благодарность кому-то, но на ролике эта часть заглушена. Ничего более содержательного он не говорит.

Про Ким Хан Соля известно, что он учится во Франции. Журналисты, которые ранее брали у него интервью, подтверждают, что на ролике действительно сын брата лидера КНДР (то есть племянник Ким Чен Ына).

«Если отбросить то, что Ким Хан Соль обычно всегда носит очки, а на видео он без них, то по внешности и речи он похож на Ким Хан Соля», — заявил в интервью агентству «Рёнхап» журналист, который ранее брал интервью и Ким Хан Соля.

Напомним, 13 февраля в международном аэропорту Куала-Лумпура был убит человек, при котором был найден северокорейский дипломатический паспорт на имя Ким Чхоля. Убийство было совершено весьма экзотическим способом — жертва была уколота отравленными иглами и скончалась в течение 20 минут.

СМИ Южной Кореи и Японии сразу же заявили, что убитый — брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, известный, как Ким Чон Нам. Убитый был старшим сыном предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира, но из-за разногласий с отцом был лишен всех должностей и покинул страну.

Власти Малайзии заявили, что за убийством стоят спецслужбы КНДР. Власти Северной Кореи свою причастность отрицают. Были задержаны две подозреваемые в убийстве Ким Чон Нама. Одна из них оказалась уроженкой Вьетнама, вторая — из Индонезии.

Убийство привело к резкому охлаждению отношений между Малайзией и КНДР. Страны уже выслали послов друг друга и запретили въезд граждан.