Пхеньян, 7 марта, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Власти КНДР объявили о введении временного запрета на выезд из страны для находящихся в Северной Корее граждан Малайзии, сообщает Reuters.

kln.gov.my Посольство Малайзии в Пхеньяне

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), мера введена «для обеспечения безопасности» граждан Северной Кореи, находящихся в Малайзии.

Сообщается также, что МИД КНДР уведомил посольство Малайзии в Пхеньяне о причине принятия меры и выразил надежду на «оперативное и справедливое урегулирование» в целях развития двусторонних связей с Малайзией.

Напомним, напряженность в отношениях между Малайзией и Северной Кореей возникла после убийства 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура гражданина КНДР, который был назван Ким Чон Намом, сводным братом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации прокуратуры Малайзии, он был отравлен.

Однако власти КНДР заявляют, что убитый не являлся братом лидера Северной Кореи — по их версии, погибшего звали Ким Чхоль, а версию о том, что мужчина был братом Ким Чен Ына, распространяют враги Северной Кореи.