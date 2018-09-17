Москва, 17 сентября, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о причастности России к убийству брата лидера КНДР Ким Чен Ына в Малайзии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

«По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, 17 сентября Никки Хейли в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвящённом санкциям против КНДР, заявила, что Россия якобы передала спецслужбам Северной Кореи нервно-паралитическое вещество, которым Ким Чон Нам был отравлен в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура.