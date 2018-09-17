Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Россия оказывала содействие спецслужбам КНДР в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чены Ына — Ким Чон Нама, заявила 17 сентября постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

По её утверждению, российская сторона якобы предоставила КНДР нервно-паралитическое вещество, а северокорейские спецслужбы затем исполнили убийство.

Напомним, Ким Чон Нам скончался в феврале 2017 года после покушения на него в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура. Позднее малайзийская полиция сообщила, что брат лидера КНДР был отравлен нервно-паралитическим веществом VX, относящимся к видам химического оружия. Подозреваемыми по делу проходят несколько граждан Малайзии и КНДР.