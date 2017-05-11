Пхеньян, 11 мая, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Пхеньян будет добиваться экстрадиции всех замешанных в убийстве Ким Чон Нама — сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает 11 мая Associated Press.

(stephan) Флаги КНДР

Ким Чон Нам был убит в феврале в Малайзии, по мнению Северной Кореи, за преступлением стоит ЦРУ.

Заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рер заявил на встрече иностранных дипломатов в Пхеньяне, что спецслужбы Южной Кореи и США подкупили гражданина Северной Кореи с целью участия в убийстве, что было раскрыто спецслужбами страны ранее.

Государственные СМИ КНДР показали сюжет об этом инциденте на прошлой неделе. Министерство безопасности страны пообещало разыскивать всех участвовавших в данном заговоре.

Хан также выступил с заявлением, призывающим выдать всех подозреваемых в убийстве, скрывающихся за границей.

Напомним, в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нам. Он был отравлен нервно-паралитическим газом. Двум женщинам, задержанным по подозрению в совершении преступления, грозит смертная казнь. Северная Корея обвиняет в преступлении спецслужбы США и Южной Кореи, которые, в свою очередь, отвергая данные обвинения, выдвигают аналогичные в отношении Пхеньяна.