Куала-Лумпур, 4 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Власти Малайзии объявили посла КНДР Кан Чхоля персоной нон-грата, и потребовали от дипломата покинуть страну в течение двух дней. Об этом сообщает в субботу, 4 марта, телерадиокомпания ВВС.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

«Малайзия потребовала от посла КНДР Кан Чхоля покинуть страну в течение 48 часов, после того как стали известны подробности гибели брата Ким Чен Ира в Куала-Лумпуре», — говорится в сообщении.

Обострение отношений между Малайзией и КНДР произошло после того, как посол Кан Чхоль заявил, что Пхеньян «не может доверить» Малайзии расследование обстоятельств смерти брата лидера КНДР Ким Чон Нама, и что малайзийское расследование политизируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нам был убит 14 февраля 2017 г в аэропорту Куала-Лумпура (Малайзия). По подозрению в причастности к совершению данного преступления были задержаны 3 человека — граждане КНДР, Вьетнама и Индонезии.

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