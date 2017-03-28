Куала-Лумпур, 28 марта, 2017, 08:25 — ИА Регнум.



1tv Скриншот с видео последние минуты жизни Ким Чем Нама

Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам заявил, что тело сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нама, убитого в феврале 2017 года, все еще находится в Куала-Лумпуре, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

27 марта СМИ сообщили, что тело было перенесено из морга в похоронное бюро для подготовки к последующей отправке в Пекин.

«Необходимо проверить у экспертно-криминалистического отдела информацию о том, поступали ли к ним обращения за тем, чтобы вывести тело, однако, по нашим данным, ситуация остается без изменений», — отметил Субраманиам.

Он добавил, что ближайшие родственники не связались с ответственными лицами и не сообщили, как поступить с телом.

По информации СМИ, после того как тело будет доставлено в Китай, следующим шагом будет его транспортировка в Северную Корею, сообщает источник.

Напомним, сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, по версии следствия, он был отравлен газом VX двумя женщинами, которые являются гражданками Вьетнама и Индонезии.