Кончина Владимира Зельдина
Владимир Зельдин похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы
Народный артист СССР Владимир Зельдин похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище Москвы сегодня, 3 ноября. Вдоль аллеи, ведущей к могиле, выстроился почетный караул из курсантов. Гроб с телом покойного опустили в землю под звуки военного оркестра. Прощание с Зельдиным состоялось...
3 ноября 2016
В Москве завершилась церемония прощания с актером Владимиром Зельдиным
Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Зельдиным прошла в четверг, 3 ноября, в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». «На прощание пришли тысячи людей, — отмечается в сообщении. — Из-за большого потока гражданскую...
3 ноября 2016
Церемония прощания с Зельдиным началась в театре Российской армии
Советского и российского актёра театра и кино, артиста Центрального академического театра Российской армии, народного артиста СССР (1975 год) Владимира Зельдина, скончавшегося на 102-м году жизни 31 октября, похоронят на Новодевичьем кладбище. Как ранее сообщало ИА REGNUM, прощание началось на...
3 ноября 2016
В Москве прощаются с Владимиром Зельдиным
Прошание с актером Владимиром Зельдиным проходит на Большой сцене Центрального академического театра Российской армии в Москве. Около здания театра выстроилась большая очередь: коллеги, родственники и поклонники артиста несут цветы, передает корреспондент ИА REGNUM. Траурная церемония началась в...
3 ноября 2016
Прощание с Владимиром Зельдиным состоится в театре Российской армии
Прощание с советским и российским актёром театра и кино, артистом Центрального академического театра Российской армии, народным артистом СССР (1975 год) Владимиром Зельдиным состоится в Москве сегодня, 3 ноября, передаёт радиостанция «Вести ФМ». Церемония прощания с актёром, ушедшим из жизни в...
3 ноября 2016
В Твери установят мемориальную доску Владимиру Зельдину
Мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Зельдину решено установиться в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 1 ноября. Пока нет окончательного решения о том, где именно будет установлена памятная доска, однако в качестве одного из вариантов...
1 ноября 2016
«Имя Зельдина навсегда останется в истории российского театра»
Актер Владимир Зельдин прошел уникальный творческий путь, его имя навсегда останется в истории российского театра, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она выразила искренние соболезнования родным и близким артиста. «Он подарил нам десятки работ, которые стали поистине легендарными. Имя...
31 октября 2016
Зельдина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
Народного артиста СССР Владимира Зельдина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 3 ноября, сообщает Life. Прощание с артистом пройдет на главной сцене Центрального академического театра Российской Армии, которой Зельдин отдал более 60 лет жизни. Траурная церемония начнется в 11:00 мск 3 ноября...
31 октября 2016
Гафт — о кончине Зельдина: «Он вечный человек, мы его не забудем»
Советский и российский актёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт в память об умершем сегодня, 31 октября, народном артисте СССР Владимире Зельдине произнёс прощальные слова: «Он вечный человек», передаёт Life. Гафт, узнав о кончине Зельдина, напомнил одно из своих стихотворений, посвящённых актёру...
31 октября 2016
Супруга Владимира Зельдина подтвердила смерть актера
Информация СМИ о том, что в Москве в институте им. Склифосовского скончался известный актер Владимир Зельдин, соответствует действительности. Об этом сообщила супруга артиста Иветта Капралова радиостанции «Говорит Москва». «Да, он (Владимир Зельдин) умер, — сказала она. — Это произошло совсем...
31 октября 2016
В Москве на 102-м году жизни скончался Владимир Зельдин — биография
Советский и российский актёр театра и кино, артист Центрального академического театра Российской армии, Народный артист СССР (1975 год) Владимир Зельдин скончался на 102-м году жизни, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Смерть наступила 31 октября в институте им. Склифосовского (Москва). Об...
31 октября 2016
На 102-м году жизни скончался Владимир Зельдин
В Москве в НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончался народный артист СССР Владимир Зельдин, сообщает НТВ. Ранее Зельдин три недели проходил обследование и лечение в военном госпитале, откуда он был переведен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Артисту был 101 год. Он ушел из жизни в...
31 октября 2016
Супруга Владимира Зельдина: состояние здоровья актера – стабильно
Супруга народного артиста СССР Владимира Зельдина Иветта сообщила, что состояние здоровья великого актера — стабильно. Об этом сегодня, 29 октября, пишут «Ведомости». Ранее в СМИ появилась информация, что Зельдин госпитализирован в тяжелом состоянии. Иветта Зельдина пояснила, что её супруг уже три...
29 октября 2016
Жена Зельдина: Актер находится в госпитале уже 3 недели
Информация СМИ о срочной госпитализации народного артиста СССР Владимира Зельдина не соответствуют действительности. Об этом рассказала супруга артиста Иветта Евгеньевна в интервью РИА Новости. По ее словам, российский 101-летний актер, находящийся в одном из госпиталей Москвы уже 3 недели...
27 октября 2016
Жена Владимира Зельдина опровергла сообщения о его срочной госпитализации
Супруга актера Владимира Зельдина опровергла сообщения о том, что 101-летний артист был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По словам Иветты Зельдиной, ее супруг был госпитализирован три недели назад. «У него очень низкое давление, он чувствует себя то лучше, то хуже, и врачи следят...
27 октября 2016
В Москве госпитализирован актер Владимир Зельдин
В Москве в одну из местных больниц экстренно госпитализирован известный актер Владимир Зельдин. Об этом сообщает в четверг, 27 октября, Life.ru. «Актер и артист Центрального академического театра Российской армии Владимир Зельдин доставлен в одну из московских больниц», — говорится в сообщении. По...
27 октября 2016
Владимир Зельдин отметит 101-й день рождения на сцене
Свой 101-й день рождения отметит 10 февраля Владимир Зельдин. Дату актер встретит, играя на сцене Театра Российской армии в спектакле «Танцы с учителем» Юлия Гусмана, сообщает «Вечерняя Москва». Днем артист проходит лечение в больнице, однако участие в спектаклях не прекращает. «Сцена меня лечит...
9 февраля 2016
Народный артист Владимир Зельдин вернулся на сцену после операции
Народный артист СССР Владимир Зельдин, в начале августа перенёсший операцию после перелома шейки бедра, вернулся на сцену. 8 октября актёр, недавно отметивший столетний юбилей, сыграл главную роль в двухчасовом спектакле «Дядюшкин сон» по Достоевскому на сцене театра «Модернъ». Как сообщил супруга...
9 октября 2015
Владимиру Зельдину предстоит операция из-за перелома шейки бедра
Актер Владимир Зельдин, отпраздновавший 10 февраля свой столетний юбилей, готовится к серьезной операции после перелома шейки бедра. Об этом сообщила его жена Иветта Зельдина. По ее словам, народный артист России в настоящее время чувствует себя неплохо. «Он ничего, держится, — говорит супруга. —...
6 августа 2015
Топ-5 актёров, которым почти 100 лет
Возраст им не помеха, в свои 90 и даже 100 лет актёры театра и кино поют, танцуют, играют и порой могут дать фору многим молодым коллегам. 24 июля в Москве на ВДНХ стартует программа государственного центрального музея «По просьбе почтенной публики». По информации Министерства культуры Российской...
26 июля 2015