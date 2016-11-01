Тверь, 1 ноября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Зельдину решено установиться в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 1 ноября.

Kremlin.ru Владимир Зельдин

Пока нет окончательного решения о том, где именно будет установлена памятная доска, однако в качестве одного из вариантов рассматривается здание, в котором ранее располагалась мужская гимназия — там когда-то учился будущий актер. В ближайшее время по поручению губернатора Игоря Рудени будет обсуждаться проект доски и место ее установки.

«Владимир Михайлович был человеком-эпохой, безгранично преданным драматическому искусству и Родине. Вместе со страной он прошел через самые непростые испытания, но всегда находил силы своим творчеством дарить людям надежду и радость, веру в лучшее. Светлая память о нем, его творчестве и добрых делах сохранится в наших сердцах, в истории региона», — отметил губернатор в соболезновании, направленном накануне, 31 октября, родным, близким, а также коллегам актера.

Советский и российский актёр театра и кино, артист Центрального академического театра Российской армии, народный артист СССР Владимир Зельдин скончался на 102-м году жизни накануне, 31 октября, в институте им. Склифосовского.

Владимир Зельдин родился в 1915 году в городе Козлове (сейчас — Мичуринск) Тамбовской губернии в семье музыканта и учительницы. Детские годы Владимир Зельдин провел в Твери, куда его семья перебралась в годы Гражданской войны, а с 1924 года семья переехала в Москву.

Будущий актер с детства мечтал о балете, в 12 лет пытался поступить в Хореографическое училище Большого театра на отделение характерных танцев, однако отец хотел, чтобы он стал музыкантом. В 1935 году Зельдин окончил производственно-театральную мастерскую при Театре МГСПС, а в 1938 году перешёл в Театр транспорта.

В кино Зельдин дебютировал в эпизодической роли гостя в художественном фильме «Семья Оппенгейм» (1938 год). В следующем фильме он уже выступил в одной из главных ролей — в популярном фильме «Свинарка и пастух» (1941 год), и именно этот фильм Ивана Пырьева и принес актеру широкую известность. С 1945 года служил в труппе Центрального театра Советской Армии. Зельдин выходил на сцену до последнего времени.