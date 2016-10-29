Москва, 29 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Супруга народного артиста СССР Владимира Зельдина Иветта сообщила, что состояние здоровья великого актера — стабильно. Об этом сегодня, 29 октября, пишут «Ведомости».

Kremlin.ru Владимир Зельдин

Ранее в СМИ появилась информация, что Зельдин госпитализирован в тяжелом состоянии.

Иветта Зельдина пояснила, что её супруг уже три недели находится на обследовании в военном госпитале. Недавно его перевели из военного госпиталя в другую больницу. «Причину, почему врачи решили так поступить, я не знаю, но ухудшения здоровья нет, состояние стабильное», — подчеркнула Зельдина.

Народный артист СССР Владимир Зельдин — легенда отечественного театра и кино. Творческий путь Зельдина начался ещё в 30-е годы XX века. Сейчас актеру 101 год, и он продолжает играть на сцене Центрального академического театра Российской армии.