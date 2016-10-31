Москва, 31 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Актер Владимир Зельдин прошел уникальный творческий путь, его имя навсегда останется в истории российского театра, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она выразила искренние соболезнования родным и близким артиста.

Kremlin.ru Владимир Зельдин

«Он подарил нам десятки работ, которые стали поистине легендарными. Имя Владимира Михайловича навсегда останется в истории российского театра, в сердцах преданных поклонников его таланта», — цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.

Уникальный творческий путь Зельдина, длившийся более семидесяти пяти лет, — яркий пример беззаветной преданности своему делу. «Уход из жизни народного артиста СССР Владимира Михайловича Зельдина — невосполнимая утрата для отечественной культуры», — отмечает она.

Все, кто его знал, запомнят его как «исключительно яркого, замечательного актера и прекрасного человека, искренне любимого зрителями и друзьями».

Народного артиста СССР Владимира Зельдина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 3 ноября. Прощание с артистом пройдет на главной сцене Центрального академического театра Российской Армии, которой Зельдин отдал более 60 лет жизни. Траурная церемония начнется в 11:00 мск 3 ноября.