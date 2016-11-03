Москва, 3 ноября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Зельдиным прошла в четверг, 3 ноября, в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Kremlin.ru Владимир Зельдин

«На прощание пришли тысячи людей, — отмечается в сообщении. — Из-за большого потока гражданскую панихиду пришлось сократить до минимума».

Отмечается, что гроб с телом пожилого артиста вынесли со сцены Центрального академического театра Российской армии под аплодисменты друзей и поклонников.

Похоронен Владимир Зельдин будет на Центральной аллее Новодевичьего кладбища — рядом с могилой советского и российского актёра Льва Дурова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Москве на 102-м году жизни скончался известный актер Владимир Зельдин. Смерть пожилого человека наступила в институте им. Склифосовского (Москва).

Российский зритель знает актёра по многочисленным ролям в таких фильмах как «Свинарка и пастух», «Десять негритят», «Тайна «Чёрных дроздов» и многих других.

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