Москва, 31 октября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино, артист Центрального академического театра Российской армии, Народный артист СССР (1975 год) Владимир Зельдин скончался на 102-м году жизни, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Kremlin.ru Владимир Зельдин

Смерть наступила 31 октября в институте им. Склифосовского (Москва). Об этом сообщила его супруга Иветта Капралова.«Да, он умер. Это произошло совсем недавно», — сказала Зельдина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября СМИ сообщили, что Зельдин был госпитализирован в тяжелом состоянии. Иветта Зельдина пояснила, что актёр уже три недели находится на обследовании в военном госпитале, и недавно его перевели из военного госпиталя в другую больницу.

Зельдин с детства мечтал о балете и в 12 лет пытался поступить в Хореографическое училище Большого театра на отделение характерных танцев. В 1938 году Зельдин перешёл в Театр транспорта. В фильме Пырьева «Свинарка и пастух» он получил широкую известность после первой же большой роли в кино.

Напомним, Владимир Зельдин дебютировал в кино в эпизодической роли гостя в художественном фильме «Семья Оппенгейм» (1938 год). В следующем фильме он уже выступил в одной из главных ролей — в популярном фильме «Свинарка и пастух» (1941 год). Он сыграл роль пастуха Мусаиба Гатуева, его партнёром о фильму стала Марина Ладынина. В ленте звучит популярная песня «Песня о Москве».

С 1945 года служил в труппе Центрального театра Советской Армии.