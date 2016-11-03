Москва, 3 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Прошание с актером Владимиром Зельдиным проходит на Большой сцене Центрального академического театра Российской армии в Москве. Около здания театра выстроилась большая очередь: коллеги, родственники и поклонники артиста несут цветы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Владимиром Зельдиным

Траурная церемония началась в 11:00. В зале собрались родственники артиста. В фойе здания театра организована выставка, посвященная Зельдину.

Захоронение проведут на Новодевичьем кладбище в этот же день.

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Легендарный актер скончался 31 октября в реанимации Института им. Склифосовского.