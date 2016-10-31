Москва, 31 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Народного артиста СССР Владимира Зельдина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 3 ноября, сообщает Life.

Kremlin.ru Владимир Зельдин

Прощание с артистом пройдет на главной сцене Центрального академического театра Российской Армии, которой Зельдин отдал более 60 лет жизни. Траурная церемония начнется в 11:00 мск 3 ноября.

В Новодевичьем монастыре после окончания гражданской панихиды пройдет отпевание Владимира Зельдина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зельдин умер на 102-м году жизни в Москве. Об этом сообщила его супруга Иветта Капралова.

В кино снимался в таких известных фильмах, как «Свинарка и пастух» (1941 год), «Штрихи к портрету В. И. Ленина» (1968 год), «31 июня» (1978 год), «Тайна «Чёрных дроздов» (1983 год), «Десять негритят» (1987 год).